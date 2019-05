Sheila Mello e Scheila Carvalho participam de Premiação em São Paulo

Na tarde do último domingo (05), a dupla de dançarinas mais amada do Brasil, Sheila Mello e Scheila Carvalho, arrasaram na escolha dos looks para participarem da Premiação de Excelência 2019 da Rede Emagrecentro - Centro Especializado em Emagrecimento e estética, de propriedade do Dr.Edson Ramuth.

O evento foi realizado em um conceituado hotel no bairro da Bela Vista, na região central da capital paulista, onde reuniu e premiou as principais franquias da Emagrecentro de todos os estados que vem se destacando neste primeiro semestre do ano.

A rede que está completando 33 anos, possui há exatos 10 anos a morena e há 2 anos a eterna loira do Grupo É o Tchan, como as madrinhas e garotas propaganda da rede de clínicas e para abrilhantar ainda mais a festa, nada mais justo do que os troféus serem entregue pelas mãos das beldades que fizeram a festa com os premiados e em seguida posaram ao lado de todos os presentes.

A Rede Emagrecentro fundada em 1986, é atualmente a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil. Já atendeu mais de 1 milhão e meio de clientes, estando presente em 21 estados brasileiros e agora com sua expansão internacional, que possuem 16 unidades nos Estados Unidos, onde levam o nome de Clinica Best Shape Med SPA.

Renato Cipriano/asimp