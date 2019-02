Tainá Grando, coreógrafa mais famosa do Funk, é escolhida por estrelas teen para novo clipe

Tainá Grando faz sua segunda participação em videoclipes infanto-juvenis e coreografa clipe da estrela teen Bela Fernandes que contou com a presença de digital influencers e artistas teen

Izabela Fernandes dos Santos, conhecida como Bela Fernandes, conquistou o Brasil com sua atuação na novela “As Aventuras de Poliana”. Além de atuar, Bela tem chamado a atenção com sua voz e seu talento como cantora. Na terça-feira (11), Bela gravou novo clipe musical coreografado por Tainá Grando.

O hit Crush, que ja é sucesso nas plataformas digitais, foi a escolhido para esta gravação, e conta com a participação de Julia Franco, Nina Vangelino, Lorena Queiroz e a cantora Taby, que teve o clipe também coreografado por Tainá no ano passado. Para este novo projeto infanto-juvenil, a coreógrafa elaborou algo bastante especial:

“A proposta da música é diferenciada e assim pude mostrar que não sou apenas coreógrafa de funk, mas que amo a diversidade, e trabalhar com crianças e adolescentes é muito prazeroso pra mim. A primeira vez foi no ano passado, e agora esta segunda oportunidade. É uma coreografia diferente da vertente do funk, que não flerta com a sensualidade, é uma coreografia apropriada para a idade delas, e que todos podem fazer, mais simples”, comenta Tainá Grando.

Tainá Grando também conta que a proposta além da musical é fashion: “o clipe também tem a ver com moda teen, já que Bela é uma influencer com quase 3 milhões de seguidores e é muito fashion. O clipe tem as bolsas da nova coleção que leva a assinatura da Bela Fernandes nas imagens. O clipe será colorido, alegre, divertido, e por isso criei coreografias que refletem esse mix de moda com a alegria e colorido do mundo teen, e está sendo muito especial fazer esse trabalho com as meninas, que mesmo tão novas já são grandes influenciadoras”.

Existe grande expectativa para esse novo videoclipe, que será uma regravação do clipe que foi lançado em agosto do ano passado e bateu mais de 40 milhões de views no YouTube. A canção interpretada por Bela Fernandes está na trilha da novela 'As Aventuras de Poliana’.