Tainá Grando faz "Passinho do Neymar” para nova produção de Kondzilla

Os Vira Latas lançam clipe “Passinho de Neymar” pela produtora Kondzilla com coreografia de Tainá Grando, que promete por todo mundo pra dançar, inclusive o próprio Neymar

O grupo de funk “Os Vira Latas” resolveram homenagear o craque Neymar Jr. e lançaram pela produtora Kondzilla o “Passinho do Neymar”, que promete ser um dos hits para o carnaval, e também, quem sabe, uma das icônicas dancinhas do jogador do Paris Saint-Germain em campo para a próxima temporada.

A responsável pela coreografia do clipe é Tainá Grando, que ja é a maior referência no quesito dança no funk, e tem parceria com a produtora Kondzilla de longa data, com mais de 60 clipes gravados: “Montei um time de elite para esse clipe, que homenageia o Neymar. Trouxe algumas meninas bailarinas do Faustão, que fiz amizade na época em que eu era do balé, e as melhores alunas do meu studio, o Westside”.

O clipe foi gravado na Vila Belmiro, em Santos, lugar que revelou Neymar para o mundo, e que tem um simbolismo especial: “Montei a coreografia e ensaiei o cantor e o balé, e fomos para Vila Belmiro gravar. Lá tinha um sósia do Neymar e foi muito divertido, bem legal mesmo, em clima de descontração”.

A coreografia e o ritmo envolvente é a aposta dos funkeiros para estourar no carnaval e promete por até o próprio Neymar para dançar: “usamos na gravação um sósia, mas quem sabe o próprio Neymar não entra na brincadeira e faz a dancinha? (risos)”, conclui Tainá.