Tainá Grando grava clipe com revelação do funk MC Little e revela seu lado 'menininha'

Pedro Junior, o MC Little, é a nova promessa do funk e está voando alto. Com apenas 14 anos já fez shows com grandes personalidades da música como: Péricles, Thiaguinho, Belo, Sorriso Maroto e agora gravou o clipe de seu novo hit com Tainá Grando, principal coreógrafa do funk no Brasil.

Tainá Grando conta como surgiu a parceria e elogia o cantor: “conheci o MC Little no Baile do Perna e surgiu dele o convite pra gravarmos um clipe juntos. Estou feliz que agora aconteceu. É um garoto com muito talento e que vai longe. Foi muito bacana mesmo e ele também dança muito bem. E por ser um clipe de um adolescente, a proposta é outra, o conceito do clipe, então eu vim com o meu lado bem menininha, mais teen, no figurino e nas danças em vez daquilo que o público está acostumado a ver de mim, que é o meu lado mais mulherão e mais sensual”.

MC Little acumulou milhões de visualizações no YouTube de suas músicas de trabalho anteriores pela Kondzilla e agora é o mais novo contratado da GR6, canal com 23 milhões de inscritos e um dos maiores do funk no Brasil.