Tamarana: Escola do Jardim Juny promove campanha do agasalho

A Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida, do Jardim Juny, começou nesta semana a edição de 2019 da campanha do agasalho promovida anualmente pela unidade de ensino. Estudantes e professores das turmas de 5º ano dos períodos da manhã e da tarde levaram as caixas de coleta dos donativos para pontos de arrecadação espalhados pela cidade – entre eles, a Prefeitura de Tamarana, onde o grupo foi recebido pelo vice-prefeito Sérgio Nakata e pelo vereador Tega Fabiano na segunda-feira (13).

Pede-se a doação de roupas, sapatos, meias, luvas e toucas para pessoas de todas as idades. Cobertores também são aceitos. Além da prefeitura e da própria escola, há pontos de entrega nos mercados da Nádia (Vila Siena) e da Marli (Jardim Juny), no Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara, na Belagrícola e na agência da Sicredi. A iniciativa será realizada até julho.

A Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida atende 295 estudantes dos ensinos infantil e fundamental. A unidade fica na Rua Francisco Antônio Rodrigues, s/n, Jardim Juny.