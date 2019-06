Top model Talita Rocca revela detalhes de sua despedida de solteira

Um dos casamentos mais badalados do ano será o da top model internacional Talita Rocca e do ex-jogador da NBA Leandro Barbosa, que terá festa para 250 convidados e contará com presenças ilustres como Gabriel Medina, o ex-jogador de futebol Kaká, os jogadores Emerson Sheik, Elano e Thiago Silva. Mas antes da cerimônia e do tão sonhado dia, a Despedida de Solteira da modelo promete ser um evento inesquecível.

Talita Rocca revela alguns detalhes da despedida de solteira: “resolvi dividir em duas despedidas de solteira. Na primeira, eu e mais duas amigas de infância, que temos mais de 25 anos de amizade, vamos nos casar neste ano. Como não teríamos três datas disponíveis para a despedida de solteira, então resolvemos fazer juntas, na minha casa de praia numa sexta-feira a noite. No sábado passeamos de barco, dançamos, brincamos e nos divertimos muito. Já no dia 20 de junho vamos fazer uma grande despedida de solteira, onde estarão presentes todas as amigas e minha mãe. Vamos fazer uma bus party. Contratamos um ‘ônibus-balada’ que vai ficar dando voltas pela cidade enquanto curtimos a noite”.

A modelo também conta o que isto representa para ela em relação ao momento em que está vivendo: "a despedida de solteiro é o momento de celebrar essa data especial que se aproxima, a do casamento, mas também de ter um tempo de descontração com aquelas pessoas que nos acompanham desde antes de eu conhecer aquele que é o amor da minha vida, que é o Leandro. Acontece muita brincadeira, tem jogos, drinking games, verdade ou desafio, lingeries. É para desopilar, extravasar um pouco, e marcar com festa o começo de uma nova vida”.