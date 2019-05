Vai encarar? Erika Schneider aposta no boxe para manter a forma

Erika Schneider mantém ao longo de todo ano um corpo sarado e se tornou um ícone do fitness, e qual o segredo? Embora a loira não seja de fazer dietas e vá no máximo 2 vezes na semana à academia, para manter a forma ela investe, além da dança em diversas atividades para queimar calorias e ainda garantir a manutenção da massa magra, dentre elas o boxe.

No Instagram, Erika postou uma foto com as luvas de boxe e a legenda: “E ai, vai encarar?” o que trouxe centenas de comentários dos seus seguidores.

Uma aula de boxe pode queimar até 1200 calorias em menos de 1h além de tonificar os músculos. Além da perda de peso e fortalecimento muscular a atividade traz muitas outras vantagens: “O boxe reduz o estresse, corrige e melhora a postura, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, trabalha resistência e melhora a concentração e a coordenação motora. Só me traz benefícios”.

A bailarina do Faustão conta que o grande segredo no seu caso está na intensidade: "eu aumento a intensidade dos exercícios e diminuo a duração. Eu não gosto de ficar horas na academia então invisto em alta intensidade para manter o condicionamento”.