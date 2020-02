Valentina Pontes: o novo entretenimento infantil no Brasil 

Sapeca, alegre e muito talentosa. A maior youtuber mirim do Brasil Valentina Pontes acabou de completar 8 anos e já tem mais de 17, 9 milhões de inscritos no seu canal que supera aqueles de grandes artistas como o da Anitta (13,6 milhões); como o da Maria Mendonça (15,2 milhões) entre outros.

O sucesso da “ pequena grande” cearense é baseado em brincadeiras que faz em casa com os pais e o irmão. Os roteiros são criativos e não é somente a pequena e talentosa Valentina que se diverte. Em cada gravação, os pais - Erlânia Pontes e Marcos Barroso elaboram muito e conseguem boas risadas com a família unida. “Fazemos brincadeiras para as crianças fazerem em casa”, conta Valentina. O canal consegue uma média de 6 milhões de visualizações por vídeo. “Em cada vídeo, vamos testando o que agrada e com base nisso vamos elaborando os demais”, conta a mãe Erlânia. “Na minha época tinha Xuxa, Angélica, Mara Maravilha. As crianças buscam e precisam de entretenimento e de graça. O youtube mudou e para melhor todo esse acesso”, completa a mãe. Desde o ano passado, Valentina Pontes passou a fazer parte do casting da “Chango Digital” que visa, de forma inovadora, o gerenciamento de artistas e grandes influencers como a cantora Giovanna Chaves e a atriz Maria Venture.