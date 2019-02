Vegana, musa fitness chega a marca de 6% de gordura corporal “Mudei meu corpo e minha mente”

Ao posar para uma campanha da marca de roupas de academia, Labellamafia, a musa fitness Suzy Cortez, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram revelou que o vaganismo a ajudou a chegar em 6% de gordura corporal e melhorar todo o aspecto do seu corpo. “Mudei meu corpo e minha mente nos últimos meses, com foco na minha transformação não só corporal, mas como pessoa também”. “É um trabalho duro, mas que vale muito a pena”.

Famosas como Giovanna Ewbank, Yasmin Brunet e Thaila Ayala também adotaram o vegetarianismo e o veganismo como um estilo de vida e tiraram a carne do cardápio. “Me inspiro na Giovanna Ewbank, ela possui um corpo incrível”, revela.

Dona de curvas saradas, a beldade costuma compartilhar fotos de seus treinos, exibindo o físico invejável, mas ela não para por aí. Em junho, ela representará o Brasil na Cidade do México no primeiro Miss Bumbum World. “Pretendo diminuir essa porcentagem até o dia da competição”, conta.