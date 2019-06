Vencedoras do último Miss Nikkey Paraná visitam a Prefeitura de Londrina

Em Londrina, no próximo domingo, terá escolhas em categorias que vão do infantil ao adulto, e reunirá candidatas de várias cidades

Na tarde de ontem (11), o prefeito Marcelo Belinati recebeu a visita de vencedoras do último concurso Miss Nikkey Paraná, realizado no ano passado. Elas estiveram no gabinete do prefeito para convidá-lo para a edição de 2019, que irá ocorrer em Londrina no próximo domingo (16), às 17 horas, no Centro de Eventos do Shopping Aurora, na Avenida Ayrton Senna, 400.

O encontro na Prefeitura teve a presença das ganhadoras de 2018: Luana Terabe, 22, atual Miss Nikkey Paraná; Harumy Miyazaki, 15, Miss Nikkey Brasil Teen; Isabely Shima, 16, Miss Nikkey Londrina e 2ª Princesa Paraná; e Manuela Watanabe, 7 anos, que foi escolhida Miss Nikkey Kids Brasil. Também participou a organizadora do Miss Paraná 2019, Bárbara Nakatsukasa, que realiza o concurso por meio da E-leven Agency. O vereador Jairo Tamura acompanhou a visita.

Bárbara informou que o Miss Nikkey Paraná seleciona quem serão as representantes do estado que estarão no próximo Miss Nikkey Brasil, evento marcado para o dia 6 de julho, em São Paulo. Em Londrina, a edição 2019 terá escolhas em categorias que vão do infantil ao adulto, e reunirá candidatas de várias cidades. “A proposta principal vai além da questão estética do concurso, que é promover a integração entre comunidade nipônica e brasileira”, disse.

