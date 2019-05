Vi Garcia entra na disputa e busca ser musa nacional

Futura engenheira se inscreveu no concurso para representar o Fortaleza.

Após um período de reflexão, Vi Garcia está de volta, a beldade que focou nos treinos está com um corpo de dar inveja.

Dividindo os treinos com a rotina diária ela agora definiu que participará de um concurso nacional que deve escolher a torcedora mais bonita do Brasil no final do ano, porém antes disso tem uma tarefa ser escolhida a torcedora do seu time o Fortaleza.

A admiração da beldade pelo time surgiu desde que Rogerio Ceni assumiu o time nordestino “Sempre admirei o Ceni e quando ele assumiu o time eu tinha convicção que ele faria o time subir para a primeira divisão, agora quero representar o time” afirma.