Wilson Silva recebe Reconhecimento Público na Câmara

Técnico que atua no “Greminho” há duas décadas e revelou inúmeros talentos do futebol será homenageado na noite desta sexta (24)

Referência no trabalho com as categorias de base do futebol londrinense, o técnico Wilson Silva será homenageado hoje (24), às 20 horas, na Câmara Municipal de Londrina com o Diploma de Reconhecimento Público, proposto pelo vereador Felipe Prochet (PSD) por meio do requerimento nº 504/2018. A sessão solene de entrega da honraria será realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.

O técnico, mais conhecido no meio esportivo como Wilsinho, iniciou sua carreira no esporte em 1998, acompanhando o trabalho do ex-treinador da escolinha de futebol do Grêmio Esportivo Social Recreativo dos Operários da Prefeitura Municipal de Londrina (o “Greminho”), Itamar Bernardes. No ano seguinte já assumiu a função de treinador da escolinha da agremiação e nos anos seguintes dedicou-se a identificar e lapidar talentos do futebol. Entre os anos de 2003 e 2013 atuou ainda no PSTC (Paraná Soccer Technical Center), colaborando, entre outras conquistas da equipe, para o bicampeonato paranaense. Na época Wilsinho foi eleito duas vezes o melhor treinador do Paraná.

Por intermédio do técnico jovens atletas conseguiram chegar até as equipes de base do São Paulo Futebol Clube, Desportivo Brasil/Manchester United, Figueirense Futebol Clube, Fluminense, Grêmio no Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense e Coritiba Futebol Clube, entre outros. Uma das últimas revelações que passaram pelas mãos de Wilson Silva é o lateral Matheuzinho, que começou no Greminho na categoria sub-09, ficou até a categoria sub-15, foi para o Londrina Esporte Clube e, mais recentemente, teve a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Sorte e talento

O treinador confessa, porém, que sua maior vitória é quando um garoto o convida para sua formatura. “Sempre digo que é mais fácil ser um ótimo profissional do que ser um jogador famoso, porque o jogador precisa mais de sorte do que de competência”, teoriza Silva, que perdeu as contas de quantos atletas ajudou a revelar.

A experiência de muitos anos de trabalho e o esforço pessoal para adquirir conhecimento permitiram ao treinador obter o registro no Conselho Regional de Educação Física, em 2005. “Me sinto extremamente lisonjeado com este reconhecimento da Câmara e do Município, ainda mais por se tratar de uma lei proposta pelo vereador Felipe Prochet, que já foi presidente do Londrina Esporte Clube e tem esta forte ligação com o esporte”, confessa Silva.

O autor da homenagem, por sua vez, lembra que ao longo dos anos Wilson Silva promoveu uma verdadeira “revolução” no futebol de base de Londrina, conquistando o respeito de todos aqueles que militam no futebol e transformando a escolinha do Grêmio em uma marca hoje conhecida no Paraná e além das fronteiras do estado. “Sei da responsabilidade de trabalhar com crianças e adolescentes e o Wilsinho sempre fez isso de maneira exemplar. Ele se tornou uma referência tanto nos resultados em campo como no tratamento dispensado aos atletas e às suas famílias. Centenas de garotos já foram treinados por ele em todos estes anos, e mesmo que não tenham seguido carreira como jogadores de futebol, com certeza levaram para a vida valores como disciplina e respeito à hierarquia, que são proporcionados pelo esporte”, afirma Felipe Prochet.