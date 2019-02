Youtuber Anna Layza tem todas suas contas invadidas e vê prejuízo sem precedentes

A influenciadora digital Anna Layza, com mais de 6 milhões de inscritos no canal Hi Gorgeous, explica porque seus videos foram retirados do YouTube e esclarece os fãs sobre contas invadidas

A youtuber Anna Layza, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, deixou os fãs e os mais de seis milhões de seguidores muito preocupados por alguns dias. Perfis da influenciadora digital nas redes sociais foram bruscamente alterados, com posts deletados, e o seu canal Hi Gorgeous do YouTube, com mais de 6 milhões de inscritos, teve todos os vídeos deletados e sua loja OUnicornio.com, a maior loja de artigos de unicórnio, ficou fora do ar.

O prejuízo financeiro causado por essa invasão foi devastador para a influenciadora digital, que faturava com sua loja virtual 18 milhões de Reais por mês. Segundo Anna Layza, aos poucos os itens da loja estão sendo recuperados.

Anna também afirmou não estar mais morando na chamada “Mansão dos Sonhos”, que era sua residência na Flórida, de onde gravava a maioria dos seus vídeos. Ela afirma que está em busca de novo lugar para morar: “quero agradecer a minha familia e aos meus amigos que estão me apoiando nesse recomeço, nessa nova fase da minha vida”, afirma.

Os fãs, chamados “Unis”, em alusão aos unicórnios, que são o principal tema abordado por Anna Layza, levantaram diversas teorias na internet, na esperança de explicar o que teria acontecido com Anna Layza e seu conteúdo na internet. Pondo fim às especulações, e bastante emocionada, com visível dificuldades de se expressar, Anna Layza dirigiu-se diretamente aos fãs e abordou alguns pontos que explicam o que aconteceu com suas redes sociais e os canais Hi Gorgeous e Anna Layza Kids no YouTube: “vocês sabem o quanto eu amo gravar pra vocês, porque sem vocês eu não seria ninguém”.

A youtuber contou aos fãs que conseguiu recuperar o controle das suas contas no Instagram e dos canais no YouTube, após semanas de um longo processo, que Anna afirma ainda não estar pronta para revelar ao público: “peço que vocês não perguntem mais sobre o que aconteceu. Respeitem meu momento, até que eu me sinta pronta para falar sobre tudo. Ainda estou sem equipamentos de vídeo mas peço paciência”.

Anna Layza deixou um comunicado aos fãs em seu Instagram. Leia abaixo:

"Obrigada por toda força, orações e confiança em mim e no meu trabalho. Graças a Deus e a vocês a justiça está sendo feita. VOLTEI nas minhas redes sociais e logo logo explico mais detalhes através do meu canal no YouTube também. Peço desculpas pela ausência nessas ultimas semanas, mas foi algo fora do meu controle. AMO VOCÊS demais ❤ e bora começar uma nova fase da minha vida. Já tô cheia de novidades pra vocês!

2019 pra mim tá começando agora.

Unis, primeiramente gostaria de agradecer a todos pela positividade e amor que me enviaram nas últimas semanas. Infelizmente por razões fora do meu controle minhas contas foram invadidas e eu perdi o acesso. Somente hoje estou totalmente de posse das minhas contas no Instagram @annalayza e @unicornio. Eu sou eternamente grata por tê-los em minha vida. Não consegui recuperar tudo ainda, mas quero deixar registrado aqui que não vou desistir dos meus sonhos, porque sonhamos JUNTOS”.