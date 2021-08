Assembleia aprova em primeira discussão projeto que cria Circuito Cicloturístico Pé Vermelho

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em primeira discussão, com 46 votos, ontem (04), o projeto de lei 549/2020, que cria o Circuito Cicloturístico Pé Vermelho. O projeto é de autoria dos deputados estaduais Cobra Repórter (PSD), Goura (PDT), Tiago Amaral (PSB) e Tercílio Turini (CDN) e segue para votação em segunda discussão na próxima semana.

Pela proposta, a rota será integrada por trechos e trilhas que englobam as cidades de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Tamarana. Segundo os autores, o objetivo é fomentar ainda mais o turismo na região. “Queremos atrair o desenvolvimento regional, o trabalho, a geração de renda! Criar novas perspectivas para a economia da região através do cicloturismo em uma das mais belas rotas já traçadas em nosso Estado”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter, vice-líder do Governo.

Segundo o texto do projeto de lei, o “Circuito Cicloturístico Pé Vermelho” nasceu de desbravadores ciclistas, como a atleta Patrícia Oliveira, idealizadora do Circuito, que já é bastante frequentado por diversos ciclistas de diferentes grupos de Rolândia e de toda a região, como o Clube Rolandense de Ciclismo, Força no Pedal, Aposentados do Pedal, Grupo Caviúna Bike, além de integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Rolândia.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp