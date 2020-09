Bandeirantes - Deputado Cobra Repórter destaca investimento no turismo religioso

O governador Ratinho Junior esteve na cidade de Bandeirantes, ontem (29), para o lançamento da pedra fundamental de um empreendimento que vai receber investimentos de R$ 150 milhões: a construção do Morro dos Anjos, um complexo hoteleiro com 300 chalés e um parque aquático de águas termais. A cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, tem pouco mais de 30 mil habitantes, mas a população do município quase dobra no dia de São Miguel Arcanjo. São os fiéis que chegam aos milhares para visitar o santuário localizado na cidade.

“É de minha autoria o projeto que inseriu no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, a Festa de São Miguel Arcanjo, é a Lei Estadual 18.574, de 2015. O Dia de São Miguel Arcanjo é comemorado todo ano no dia 29 de setembro. Com a exceção deste ano por conta da pandemia, durante toda a semana que antecede a data, são realizadas diversas atividades no Santuário de São Miguel Arcanjo”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

Integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cobra Repórter é um dos maiores apoiadores do turismo regional do Paraná. Em seu mandato, já apresentou e aprovou projetos de lei que incluem nos roteiros turísticos e no calendário oficial de eventos, rotas turísticas e festas religiosas.

“O Santuário de São Miguel Arcanjo compõe a Rota do Rosário, um projeto de turismo religioso sustentável que integra 12 cidades dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. Apresentei também um Projeto de Lei para a inclusão da Rota do Rosário nas Regiões Turísticas do Paraná. O projeto está em tramitação. A Rota do Rosário precisa de muita atenção do poder público, pois atrai um enorme número de turistas católicos”, afirmou Cobra Repórter.

Ratinho Junior destacou que o Governo do Estado atua de forma constante para intensificar a atração de novos investimentos e gerar emprego e renda. “Trabalhamos para potencializar cada vez mais o turismo do Estado, que tem riquezas incríveis, e as vocações regionais devem ser impulsionadas” afirmou Ratinho Junior.

“Bandeirantes é uma cidade muito importante para o Paraná e este resort vai ajudar a receber bem as pessoas que buscam o turismo religioso ou de lazer. É um investimento que ajuda a consolidar o potencial turístico do nosso Estado”, salientou.

Além envolver a construção do resort, o recurso também será aplicado no complexo do santuário. Em janeiro de 2021 começa a ser construído o Rincão, uma arena coberta de 30 mil metros quadrados, com capacidade de receber 33 mil pessoas sentadas e 50 mil em pé. O espaço, voltado para missas, shows e encontros, deve ser concluído em 2023.

Também em 2021 será iniciada a construção da Via Sacra, um trajeto com 15 capelas onde os devotos irão percorrer os 15 atos do calvário de Jesus. A previsão de entrega é em setembro de 2022. Já a Praça São Miguel, que será entregue ainda neste mês, foi projetada para acolher os devotos. Conta com praça de alimentação com capacidade para 1,5 mil pessoas sentadas, infraestrutura de banheiros, loja de souvenir e praça de convivência.

Nos próximos meses, a secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Seil) vai apresentar o projeto e a licitação para a construção de uma passarela nas proximidades do santuário, para aumentar a segurança dos fiéis que visitam o local e precisam atravessar a rodovia que divide os dois espaços do complexo religioso.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp