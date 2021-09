Cambé vai ganhar um novo parque ecológico

Os cambeenses vão ganhar uma nova e fantástica opção de lazer. Após um grande esforço conjunto entre Prefeitura e lideranças locais, o Parque João Paulo II, localizado às margens da BR-369 será todo revitalizado, principalmente o entorno do lago, que ganhará uma ampla estrutura para prática esportiva, lazer e contato com a natureza.

A confirmação veio na manhã de ontem (01), quando o prefeito Conrado Scheller apresentou em Curitiba o pré-projeto das obras para o secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes. Scheller esteve acompanhado de seu chefe de gabinete, Eduardo Cazarim, e do deputado estadual Tiago Amaral. Após o secretário analisar os documentos e as imagens do local, ele confirmou a autorização para dar sequência nos trabalhos.

“Agora é providenciarmos a finalização do projeto para entregarmos ao secretário. Sabemos que é uma obra que leva tempo, não será do dia para a noite, mas o cambeense pode ter a certeza de que terá mais um cartão postal na cidade, assim como é o Zezão, e que será um espaço democrático, para que todos possam usufruir e passar momentos de lazer entre amigos e familiares”, apontou Scheller. Nos próximos dias, serão divulgados mais detalhes deste grandioso projeto.