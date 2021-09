Chile realiza Rodada de Negócios com mais de 60 empresas do setor de turismo

Com inscrições abertas para participação até o dia 15 de outubro, o evento virtual contribuirá com o fortalecimento das relações comerciais entre o Brasil e o Chile

De 19 a 22 de outubro, o Ministério de Relações Exteriores do Chile, ProChile, e Sernatur (Secretaria Nacional de Turismo do Chile) promoverão um encontro virtual entre empresas brasileiras e chilenas, com o objetivo de potencializar as relações comerciais entre os dois países. O evento envolverá setores da indústria, serviços e turismo, compartilhando também materiais institucionais que envolvam inovação e atração de investimentos.

A Rodada de Negócios será o principal evento organizado pelo ProChile no Brasil em 2021. Em um espaço virtual se reunirão compradores internacionais com empresas chilenas, destacando, principalmente, a reativação econômica dos países pós-pandemia.

O Brasil e o Chile mantêm uma forte relação comercial baseada no Acordo de Complementação Econômica do MERCOSUL. Além disso, em 2018, os países assinaram novos e importantes acordos comerciais que favorerem os dois lados, o que facilita o relacionamento.

Além da Rodada de Negócios, a programação do dia 19 contará com um seminário focado nas oportunidades turísticas do país. A programação começará com as apresentações do Embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, e da Diretora Nacional do Sernatur, Andrea Wolleter. Na sequência o Talk Show – UMA LINDA VIAGEM DE NORTE A SUL reunirá a representante do Sernatur no Brasil, Ana Donato, a influenciadora de viagens Sabrina Bull e a jornalista e fotógrafa de viagens Anna Laura. Para finalizar, Marc Godien, gerente comercial do Aeroporto Nuevo Pudahuel, apresentará a conectividade entre Brasil e Chile, além da nova infraestrutura do aeroporto de Santiago.

Confira abaixo a programação da Roda de Negócios:

Terça-feira, 19 de outubro

9h30 às 10h30 - Abertura do evento

11h às 12h - Seminário sobre atração de investimentos

15h às 16h30 - Seminário de Turismo

15h às 17h30 - Rodada de Negócios

16h às 17h - Pitch sobre aquacultura

Quarta-feira, 20 de outubro

9h às 17h30 - Rodada de Negócios

Quinta-feira, 21 de outubro

9h às 17h30 - Rodada de Negócios

19h às 20h - Evento gastronômico

Sexta-feira, 22 de outubro

9h30 às 11h30 - Seminário sobre inovação

As inscrições para participação ficarão abertas até o dia 15 de outubro.

Larissa Alvarez/Asimp