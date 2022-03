Circuito Pé Vermelho de Cicloturismo será lançado hoje (03) em Londrina

Evento acontecerá no Hub de Turismo no piso superior do Boulevard Shopping. Pedal do trecho de Londrina será no domingo (06)

A Associação Mobilidade Ativa e amigos do Circuito Pé Vermelho, Londrina Convention Bureau, Governança do Turismo e Adetur Norte-PR, organizaram um evento e uma pedalada para o lançamento do Circuito Pé Vermelho de Cicloturismo. A apresentação do evento e o lançamento do site www.circuitopevermelho.com.br será nessa quinta-feira (03) às 19h30, no Hub de Turismo, no piso superior do Boulevard Shopping.

A pedalada inaugural do Circuito está marcada para este domingo (06). Os ciclistas vão percorrer um trecho com saída da Catedral de Londrina às 7h30 da manhã até o Caramuru, com parada para o plantio de araucárias que simbolizarão cada território que compõe o projeto, em um trajeto de 25 km.

O Circuito completo tem cerca de 285 km, começa e termina em Londrina, passando pelas cidades de Arapongas, Rolândia, Cambé, Ibiporã e Jataizinho podendo ser apreciado pelo Cicloturista durante 5 ou 7 dias de passeio. Tamarana também deve ser incluída na rota futuramente. O percurso é um passeio por estradas rurais, cachoeiras, capelinhas, paisagens e todas as belezas que a região oferece.

A iniciativa proporciona mais segurança e bem-estar aos ciclistas, além de incentivar o turismo e o comércio na região. Segundo os organizadores, a parceria dos municípios visa garantir a infraestrutura adequada de apoio e sinalização com placas de orientação aos ciclistas durante todo o percurso. Outro objetivo é fomentar a economia ligada ao turismo e lazer, com oportunidade de negócios para restaurantes, bares, pousadas, hotéis e para o produtor rural que poderá vender produtos caseiros, café colonial e oferecer hospedagem.

“O Cicloturimo cresceu muito depois da pandemia, há muitos grupos de pedal, e a cada dia vemos mais pessoas interessadas em participar e começar a percorrer as rotas pelos inúmeros benefícios como esporte, lazer e turismo. Cada um percorre no seu ritmo”, comenta Luiz Afonso Giglio, coordenador geral da Associação dos Amigos do Circuito Pé Vermelho.

Projeto de Lei

A proposta do Circuito Cicloturístico Pé Vermelho partiu da Associação Mobilidade Ativa e Amigos do Circuito Pé Vermelho e se tornou Projeto de Lei Estadual nº 20763, sancionada em setembro de 2021 pelo governador Ratinho Junior. Em cada município foi proposta lei municipal instituindo o circuito. Em Londrina foi aprovado o projeto de lei nº 137/2021.

Asimp/Circuito Pé Vermelho De Cicloturismo