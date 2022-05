Codel e Londrina Convention lançam novo calendário de eventos de Londrina

Ferramenta on-line traz informações detalhadas sobre eventos esportivos, culturais, educacionais e de negócios, entre outras ações

Com o objetivo de oferecer informações detalhadas e atualizadas sobre diversos eventos realizados na cidade, o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e o Londrina Convention Bureau lançaram, no início deste mês, o novo Calendário de Eventos de Londrina. A ferramenta está disponível para todos os interessados no site Visite Londrina, do Londrina Convention, na aba “Calendário” (clique aqui para acessar).

Entre outras atividades, a iniciativa abrange eventos de entretenimento, esportivos, culturais, comerciais, acadêmicos, educacionais e de negócios. Além de informar as datas e horários das ações, o calendário inclui resumos dos eventos e outros detalhes como endereços e a possibilidade de o usuário compartilhar as informações com seus contatos nas redes sociais.

A diretora de Turismo da Codel, Roberta Zulin, explicou que o novo calendário é uma reformulação do anterior, que havia sido criado pelo órgão em 2019. “Devido à pandemia de Covid-19, que acarretou a paralisação dos eventos no município, o calendário mais antigo só teve uma edição, que foi lançada há três anos. No início de 2022, com o recomeço das atividades, percebemos que era preciso criar uma ferramenta mais moderna, com um layout mais prático e intuitivo. Como o Londrina Convention já pretendia reformular o seu endereço eletrônico, tivemos a ideia de incluir essa programação na página deles”, disse.

Ainda segundo Zulin, o Calendário de Eventos é dinâmico, e será atualizado constantemente com novas atividades, sendo que as ações já concluídas desaparecem da página. Quem deseja solicitar a inclusão de um novo evento pode fazer o pedido através dos endereços de e-mail turismo@codel.londrina.pr.gov.br ou turismo.codel@gmail.com.

“É uma ferramenta que será útil tanto para a população e imprensa quanto para os organizadores de eventos, que terão a possibilidade de avaliar o calendário antes de definirem as datas das suas atividades. Isso é ainda mais importante no momento que estamos vivendo, pois os eventos estão voltando com força total no pós-pandemia, em todos os setores, e temos grandes expectativas para esse ano”, frisou a diretora de Turismo.

NCPML