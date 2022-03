Com cursos gratuitos, empresários e trabalhadores do turismo ganham chance de capacitação

Cursos são gratuitos e podem ser feitos por quem tem 16 anos ou mais. Turismo em Foco é uma parceria entre a Paraná Turismo, a Fecomércio, o Senac-PR e as Instâncias de Governança Regionais (IGR’s).

O setor do turismo é fundamental para o Estado do Paraná e, principalmente, para algumas regiões e municípios que têm maior dependência dessa atividade econômica. Com esse foco, uma parceria entre a Paraná Turismo, a Fecomércio, o Senac-PR, e as Instâncias de Governança Regionais (IGR’s) criou o programa “Turismo em Foco”, que busca capacitar profissionais do setor.

Os cursos são gratuitos e podem ser feitos por pessoas de 16 anos ou mais. A ação integra as políticas do Governo do Estado que visam a retomada econômica e o retorno da demanda turística pós-pandemia. Entre os objetivos está o de qualificar as pessoas que atendem os turistas e às atividades relacionadas ao setor, como hospedagem, gastronomia e turismo de aventura.

De acordo com o presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes Santos, uma das maiores preocupações é justamente auxiliar na capacitação de quem atua no setor. “A Paraná Turismo, preocupada com a retomada do setor de forma ordenada, participa do Turismo em Foco percebendo a necessidade da capacitação do setor. O intuito é qualificar as pessoas, auxiliando para o crescimento do turismo no Paraná como um todo”, disse.

“À medida que a vacina avança e as condições de combate à Covid-19 melhoram, as pessoas têm a tendência de querer voltar a viajar. Esse programa leva para cada região a capacitação que melhor atende as necessidades do setor de forma localizada. Com isso, buscamos entregar uma capacitação mais alinhada com a real necessidade dos profissionais", explicou o diretor regional interino do Senac-PR, Sidnei Lopes de Oliveira.

Cursos

O Turismo em Foco oferece mais de oito mil vagas para os profissionais da área. A parceria deve acontecer durante todo o ano de 2022, com abertura de novas turmas. Cada curso tem seu prazo de inscrição diferenciado e foi elaborado de acordo com a demanda identificada nas cidades.

As IGR's terão a responsabilidade de fazer o levantamento dos interessados e encaminhá-los para inscrições junto ao Senac-PR. As aulas são ministradas nos formatos remoto, híbrido e a distância (EAD).

São ofertadas capacitações em ferramentas de marketing digital, gestão de empreendimentos turísticos no espaço rural, gestão de pequenos negócios de comércio e serviços, agente de informações turísticas, condutor de turismo de aventura, atendimento receptivo para o turismo religioso, entre outros.

A diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, afirma que os cursos serão um aspecto a mais para a retomada do desenvolvimento do setor. "O Turismo em Foco veio de uma forma muito completa a compartilhar desse ideal da retomada turística. O turismo sofreu de forma muito agressiva e nossa intenção é poder acolher todas as regiões e ampliar o conhecimento dos profissionais", afirmou.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas neste endereço https://www.pr.senac.br/turismoemfoco/.

IGR

O Turismo em Foco terá como diferencial levar cursos que se adaptam às necessidades de cada região, respeitando o potencial turístico de cada cidade. "É uma parceria que vai acontecer durante o ano todo e aqui para a nossa região (Foz do Iguaçu) serão mais de mil vagas, entre vários temas, para qualificar o nosso empresário e o funcionário dos empreendimentos. A expectativa é que possamos ter um destino turístico de qualidade", explicou a coordenadora da Adetur Cataratas e Caminhos, Sara Fernandes de Moraes.

De acordo com ela, a capacitação adequada vai além de somente qualificação do atendimento. "São cursos que também auxiliam nas vendas, como é a questão do marketing digital, que é tão necessário nos dias de hoje”, completou.

O empresário pode aprender a gerir melhor o próprio negócio e os cursos são uma forma de capacitar a mão de obra que está saindo das escolas, já que são destinados para pessoas acima dos 16 anos.

Acompanhe o trabalho da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo também no Facebook e Instagram :)

Daniele Iachecen/Ascom