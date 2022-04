Com política municipal voltada ao Turismo, Ibiporã é inserida no Mapa Nacional em 2022

O Ministério do Turismo (MTur) divulgou recentemente, o Mapa do Turismo Brasileiro de 2022, onde Ibiporã e outros 17 municípios da região Norte do Paraná o compõem. A divulgação oficial da nova lista nacional foi feita no último dia 28/3. A Região Norte teve incluídos no Mapa 2022 os municípios de Ibiporã, Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Cambé, Centenário do Sul, Jataizinho, Leópolis, Londrina, Porecatu, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Rolândia, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis e Tamarana.

“Administração atuante apresenta os potenciais da cidade e por meio de suas secretarias, promove ações e busca o cidadão para que participe. É isso que temos feito! A exemplo, está a secretaria de Cultura e Turismo, desde os cursos que tem retomado, às ações de aproximar-se da família ibiporaense. O Turismo, abre portas para investimentos no município e para destacar suas potencialidades onde o cidadão está inserido. Estar no Mapa Nacional é fortalecer as potencialidades de Ibiporã e da família ibiporaense”, registrou o prefeito José Maria Ferreira.

A inserção dos dados pela Prefeitura de Ibiporã foi feita em julho de 2021, pela administração municipal, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, somada a atualização de documentos em março deste ano, com o envio de novos questionários à Paraná Turismo sobre a demanda turística no município, os projetos em andamento e planos de curto e médio prazos. O Mapa anterior se referia ao período de 2019-2021. Agora, após a inclusão, o cadastramento do município tem validade de um ano.

Com 15 regiões turísticas, o Paraná teve 210 cidades incluídas no Mapa 2022. Ele é um instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.

Critérios para inclusão

Para se cadastrar, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos na Portaria Federal nº 41/2021. Um deles é possuir um órgão responsável pelo setor de turismo e orçamento definido para investimentos.

Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur (um cadastro de prestadores de serviço e estabelecimentos), a fim de certificar ao turista que o serviço é regularizado e confiável. Em Ibiporã, 19 empresas estão com Cadastur ativo e dessa forma sendo divulgadas em sites de turismo.

Além disso, o município precisa comprovar a existência de um Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) ativo e ter assinado um Termo de Compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Por fim, as administrações públicas devem comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo (IGR). Aqui na região é a Adetunorp (Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Norte do Paraná).

Segundo o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, a atividade turística vem se destacando, nos últimos anos, no crescimento e desenvolvimento da economia regional. “A Paraná Turismo entende como importantíssima a regionalização do turismo e por isso sensibilizou e incentivou os municípios através das IGRs, transformando-os em atores turísticos e fortalecendo o turismo regional do Estado”, disse.

Veja mais detalhes sobre os municípios no Mapa 2022 no site da Paraná Turismo, CLICANDO AQUI!

