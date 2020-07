Complexo Turístico Itaipu é o primeiro atrativo de Foz do Iguaçu a reabrir

O turismo na usina volta a receber visitantes nesta quarta-feira (22), de forma gradativa, após suspensão da quarentena.

Exatamente 22 dias após o início da quarentena restritiva, decretada pelo governo do Estado, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) é o primeiro atrativo de Foz do Iguaçu a reabrir para visitação. A usina volta a receber o público nesta quarta-feira (22), de forma gradativa. Inicialmente, apenas a Visita Panorâmica vai funcionar. Pouco a pouco, conforme o acompanhamento do cenário epidemiológico, os demais atrativos serão oferecidos.

A retomada do turismo da usina inaugura o movimento gradativo de reabertura dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Os demais devem retomar as atividades a partir de agosto. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, os atrativos não são focos de contaminação da covid-19, motivo do fechamento temporário.

A Itaipu poderia reabrir já na semana passada, quando a quarentena restritiva foi suspensa pelo governo do Estado. Mas, por prudência, preferiu esperar, preparando-se ainda melhor para atender os visitantes e resguardar também a segurança dos trabalhadores da área. O diretor do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), responsável pela gestão do CTI, general Eduardo Garrido, explica que a reabertura está dentro de um contexto mais amplo, que é o projeto Acelera Foz.

O programa Acelera Foz reúne oito entidades, entre elas a Itaipu e o Parque Tecnológico Itaipu. Segundo o general, o programa prevê não só a reabertura, mas a ampliação da atividade para atrair cada vez mais turistas e movimentar a economia de Foz do Iguaçu, que tem sua principal fonte de arrecadação no turismo. “Essa retomada sinaliza para o trabalhador do turismo que existe luz no túnel. Vamos atravessar esse túnel e sairemos mais fortes do outro lado.”

Horário

A visita Itaipu Panorâmica será feita de hora em hora, das 9h às 16h. Os ônibus que transportam os turistas terão a capacidade reduzida pela metade, a fim de garantir o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Caso haja o esgotamento dos ingressos, serão organizadas saídas extras.

Os demais passeios serão retomados conforme avaliação do cenário pandêmico. Em épocas normais, o CTI já chegou a receber de 1,5 mil a 2 mil visitantes por dia.

Proteção

Para fazer a visita, máscaras de proteção facial são obrigatórias, assim como passar pelo sistema de desinfecção dos solados dos calçados e pela medição de temperatura.

Asimp/Itaipu Binacional