Conferência Municipal de Turismo de Londrina acontece nesta quarta

Toda a população está convidada a participar, contribuindo com a sua opinião para o segmento; evento ocorrerá em formato virtual

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), realiza a 6ª Conferência Municipal de Turismo de Londrina, nesta quarta-feira (30), das 19h às 22h. O evento ocorrerá em formato virtual e será aberto à toda população. A transmissão será feita pela plataforma Google Meet (clique aqui para acessar o link).

O objetivo principal é propor diretrizes para elaboração da Política Municipal de Turismo. Ela terá quatro temas: Turismo e Cidades Inteligentes; Gastronomia; Turismo de Experiência; Educação para o Turismo. A iniciativa é realizada a cada dois anos, onde são debatidas as propostas relacionadas aos temas sugeridos pela Comissão Organizadora da Conferência e pré-aprovados pelo Comtur.

Além de debater e propor as políticas públicas para o segmento, na ocasião, alguns membros do Comtur serão reconduzidos e outros serão eleitos, para as vagas que estão em vacância, conforme descrito a seguir: uma vaga para Instituições de Ensino Superior e Pesquisa; uma vaga para Entidades de Classe, Conselhos Regionais com sede em Londrina e Associações de Profissionais; duas vagas para Instituições de Ordem Financeira; e uma vaga para Instituições de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e Industrial. Ao todo, são oito entidades do poder público e 16 entidades da sociedade civil organizada. Cada entidade indica dois representantes, um titular e um suplente.

Segundo o presidente do Comtur, Leandro Henrique Magalhães, a conferência representa uma oportunidade para as pessoas vinculadas na área do turismo fazer suas propostas e expor as suas ideias, a fim de que as políticas públicas possam caminhar alinhadas com a expectativa do mercado e daqueles que atuam na área. “Participar da conferência é fundamental para discutir as políticas para a área de turismo. Também é neste momento que se tem a renovação dos membros do conselho”, apontou.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan ressaltou que que é muito importante o envolvimento e a participação popular na construção das diretrizes para a área, para que possamos construir as melhores políticas públicas para o desenvolvimento do setor em nossa cidade. “Convidamos toda a população para participar da iniciativa”, frisou.

Para validar as participações na conferência, os interessados deverão fazer sua inscrição pela internet, aqui, preenchendo a ficha de inscrição. Os participantes da Conferência Municipal de Turismo de Londrina serão distribuídos em duas categorias: delegados, com direito à voz e voto, e participantes e convidados, com direito a voz. São considerados delegados, os representantes definidos na pré-conferência, que aconteceu na última semana. São delegados natos, com direito a voz e voto, os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Turismo.

Pré-conferência

Na última quarta-feira (23), foi realizada a pré-conferência do segmento, também pela internet, com a participação dos conselheiros municipais de turismo, entidades da sociedade civil e da população. Na ocasião, foram discutidas as propostas eleitas na última conferência, e incluídas outras, as quais serão votadas na 6ª conferência, para direcionar o próximo biênio (até julho de 2023).

NCPML