Deputado Cobra Repórter discute demandas do turismo com grupo de trabalho de Londrina

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), participou na terça-feira (15), de uma reunião virtual do Grupo de Trabalho de Turismo de Londrina, composto por representantes dos setores hoteleiro e de hospedagens, de bares e restaurantes, de eventos e da Prefeitura Municipal, que buscam superar as dificuldades e planejar o cenário do segmento no pós-pandemia.

Uma das solicitações feitas ao deputado é de intermediação junto à Copel para a negociação de dívidas acumuladas no último ano, pois por conta da pandemia, a ocupação dos hotéis ficou abaixo dos 40%, o que gerou dificuldade para o cumprimento dos compromissos básicos. Também solicitam o apoio do Governo do Estado para que Londrina possa sediar no ano que vem um dos maiores eventos da área de gastronomia do mundo, a Gastrofest, a ser realizada no primeiro trimestre de 2022.

"Estou otimista em relação ao segmento de turismo e eventos para o ano que vem. Com o compromisso do governador Ratinho Junior de vacinar toda a população adulta até setembro, creio que em 2022 tudo possa começar a voltar à normalidade e o setor deve ser um dos mais movimentados. Podem contar com o meu trabalho para apoiar o segmento", garantiu Cobra Repórter, que é integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná e autor de várias propostas de incremento ao setor.

Outra demanda apresentada pelo grupo é em relação ao Jardim Botânico de Londrina e ao Museu Histórico de Londrina. Quanto ao Jardim Botânico, Cobra Repórter destacou que é importante a implementação de uma parceria público-privada, uma vez que os investimentos necessários são muito altos para o Estado. E em relação ao Museu, vai buscar formas para que ele possa estar aberto à população aos finais de semana.

O deputado destacou ainda a importância da fortalecimento das rotas de turismo das regiões Norte e Norte Pioneiro, como a Rota Histórica de Londrina, Rota do Café, Rota Sonho Lindo, Rota Ciclística Pé Vermelho, Rota do Rosário, Oktoberfest de Rolândia, turismo Indígena, religioso, turismo rural e o turismo de eventos, dentre outros.

O Grupo de Trabalho do Turismo de Londrina, juntamente com a assessoria do Cobra Repórter, vai elaborar um plano de trabalho para os próximos meses visando a retomada gradual do setores de turismo e eventos. eles vão criar ainda a ForçaTur, força Tarefa do turismo com sede em Londrina. Lembrando que Londrina possui o certificado Categoria A no turismo, atestado pelo Ministério do Turismo.

Participaram da reunião Herika Galli, do Londrina Convention Bureau; Fabiana Vezozzo, da Associação dos Meios de Hospedagem de Londrina e Região; Mity Shiroma, do Núcleo de Organizadores e Assessores de Eventos de Londrina (NOA), ligada à ACIL; Leonardo Leão, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Roberta Zulin, do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), além do deputado Cobra Repórter e integrantes da sua assessoria.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp