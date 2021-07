Deputado Cobra Repórter quer o “Caminho do Desafio das Catedrais” no Calendário Oficial de Eventos do Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, ontem (07), na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei (PL) para instituir o Circuito Turístico “Caminho do Desafio das Catedrais” no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado do Paraná.

“O ‘Caminho do Desafio das Catedrais’ é classificado como um misto de turismo religioso, de aventura, ecoturismo, turismo cultural, rural e de esporte! Ele apresenta desafios a serem superados por caminhada ou por ciclismo pelos participantes, interligando Igrejas e Catedrais Católicas existentes no percurso, dentre outras atrações turísticas”, explica o deputado estadual Cobra Repórter em seu Projeto de Lei.

O roteiro passa pelos municípios de Londrina, Apucarana, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva, Maringá, Sarandi, Marialva, Mandaguari, Sabáudia, Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina. Segundo o texto do PL, o “Caminho do Desafio das Catedrais” chama ao desafio todos para percorrerem 305,6 km em um percurso com partida e chegada em Londrina.

“A ideia é que o Circuito Turístico ‘Caminho do Desafio das Catedrais’, na medida do possível, será percorrido com edições mensais durante o ano todo, entretanto, no mês de dezembro, se realizará uma edição comemorativa natalina especial, com percurso de 130 km a ser vencido no prazo de 24 horas, tendo início na Catedral Metropolitana de Londrina e terminando na Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória em Maringá, nos anos pares e invertendo seu sentido (partindo de Maringá para Londrina) nos anos ímpares”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

A instituição do PL Circuito Turístico “Caminho do Desafio das Catedrais” tem vários objetivos, entre eles: incentivar a prática do esporte e ações que proporcionem qualidade de vida à população; promover e valorizar os atrativos turísticos naturais, históricos, gastronômicos, culturais e religiosos já existentes nos municípios integrantes do Circuito; desenvolvimento de arranjos produtivos locais movimentando a economia dos municípios integrantes do Circuito; projetar o “Caminho do Desafio das Catedrais” em níveis estadual, nacional e internacional.