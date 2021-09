Deputado Cobra Repórter solicita a inclusão de mais cidades no Circuito Cicloturístico Rota Norte Pé Vermelho

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Paraná, uma proposta para alteração na Lei nº 20.673, de 27 de agosto de 2021, que institui o Circuito Cicloturístico Rota Norte Pé Vermelho.

O texto solicita que integrem o Circuito os seguintes municípios: Apucarana, Califórnia e Cambira. “A alteração proposta é a fim de promover a valorização da cultura e dos atrativos turísticos destes municípios, além de aumentar o rol de opções aos interessados na prática do cicloturismo na região”, destacou o deputado Cobra Repórter. Os deputados estaduais Goura (PDT), Tiago Amaral (PSB), Tercilio Turini (CDN) e Evandro Araújo (PSC) também assinaram o projeto.

O texto cita os atrativos cicloturísticos de cada uma destas cidades:

*Apucarana: área rural Correia de Freitas, bairro rural Pinhalzinho, distrito de Vila Reis, distrito de Pirapó, Serra de Apucarana e comunidade de São Domingos;

*Califórnia: bairro Figueirinha e estrada Jacucaca;

*Cambira: estrada da Jangadinha.

Atualmente, o Circuito Cicloturístico Rota Norte Pé Vermelho é integrado por trechos e trilhas que englobam as cidades de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Tamarana e Marilândia do Sul.

Os caminhos são as zonas rurais das cidades, onde o cicloturista se depara com belas paisagens, como cachoeiras, plantações, montanhas, entre outros atrativos. “O Circuito nasceu de desbravadoras ciclistas, como a atleta Patrícia Oliveira, idealizadora do projeto”, lembrou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp