Dia Municipal do Turismo será comemorado neste sábado (7) em Londrina

No Centro Cívico da Prefeitura, haverá festa, food truck, brincadeiras para as crianças, feira de artesanato, apresentação musical e muita diversão para a família

Neste sábado (7), das 16h às 22h, o Município de Londrina vai comemorar o Dia Municipal do Turismo (celebrado em 8 de maio) com muita festa para a população. Durante todo o dia, o Centro Cívico da Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635) receberá shows; food trucks; Feira Londrina Criativa com 20 expositores e as artesãs da Feira Arte Mulher com diferentes ramos e segmentos de produtos feitos à mão; trenzinho e brincadeiras para as crianças; divulgação das rotas e roteiros turísticos da região, como a Rota das Lavandas e o Desafio Rota das Catedrais; turismo de experiências e muito mais.

O objetivo da celebração é estimular atividades e ações que promovam o turismo local, buscando o fortalecimento da área ao mesmo tempo em que se realizam debates sobre a construção de agendas para esse dia simbólico. Com a promoção destes eventos espera-se ampliar a geração de renda, emprego e tributos no município de Londrina.

Para isso, foram convidadas cinco duplas sertanejas e cantores, como o pagode com Allan Oliveira (às 16h30); a dupla sertaneja Léo e Lotto (às 17h45); Adriano César (às 18h45); Bruno Mazza (às 19h45) e Mateus Vilela (às 21h) fechando as apresentações musicais. Além deles, quem participar vai poder desfrutar dos oito food trucks e de pipoca, que estarão montados na Praça dos Três Poderes.

Para conscientizar e divertir as crianças, a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) vai montar o circuito da coleta seletiva. Nele, os pequenos terão a oportunidade de aprender sobre a reciclagem e o descarte correto dos materiais através de um circuito cheio de obstáculos, em que eles devem atravessá-lo para jogar cada material no seu local correto. Além disso, os técnicos da Sema levarão os mascotes de pelúcia, do Macaco e do Quati, para convidar o público a visitar o Parque Municipal Arthur Thomas que está aberto. Eles também levarão panfletos educativos para distribuir aos participantes da feira.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai levar os fantoches Vidinha, Kiko e Serena, que são do Programa Vida. Através desses bonecos, as profissionais da educação conversam com as crianças de forma lúdica e criativa. Para assim dar vida à rotina escolar e dos afazeres das crianças de forma leve e divertida. A intenção é que eles mostrem tanto aos pequenos quanto aos adultos como podemos ser pessoas melhores, através do diálogo e o trabalho das emoções e sentimentos individuais.

Já a Secretaria Municipal de Saúde vai levar quatro agentes de endemias para conversar com a população sobre o mosquito da dengue e outras doenças endêmicas. Durante o dia, eles farão um trabalho de orientação sobre cuidados que as pessoas devem ter com seus quintais e casas para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outros vetores de doenças. Haverá maquetes, fantoches, larvários, materiais ilustrativos e o mosquito gigante do Aedes aegypti.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres vai estar no local entregando panfletos sobre os trabalhos e serviços que vem sendo realizados pela pasta e estará com uma das artesãs da Feira Arte Mulher.

Os agentes municipais da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) também estarão no Centro Cívico e trarão as atividades educativas voltadas ao público infantil, sendo a principal delas o jogo ‘Caminho do Trânsito’. O jogo é uma trilha interativa em que a criança precisa lançar um dado para avançar em direção à chegada, onde cada casa do trajeto apresenta uma situação do trânsito, para que as crianças aprendam como devem agir no trânsito para não correr perigo, por exemplo, quando forem atravessar a rua, quando forem sinalizar para atravessar na faixa de pedestre ou ainda quando estiverem como passageiros em veículos de passeio. Ao cruzar a linha de chegada, a criança é premiada com um kit contendo álcool em gel, jogo da memória e a “mãozona”, uma luva gigante confeccionada pela CMTU para que os pequenos possam indicar com a o braço estendido a intenção de atravessar a rua. Já para os adultos serão entregues tapa-sol veicular e panfletos com orientações sobre segurança viária e direção defensiva.

A ação é uma promoção da Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Secretaria de Ambiente (Sema), Secretaria de Políticas para as Mulheres (SMPM), Secretaria de Educação (SME), Secretaria de Saúde (SMS), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); em conjunto ao Londrina Convention Bureau; Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Norte do Paraná. (Adetunorp); Associação Brasileira Agências Viagens (ABAV); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Governança de Turismo.

A Lei Municipal nº 13.275, foi sancionada em outubro do ano passado, pelo prefeito Marcelo Belinati, instituindo o dia 8 de maio como o Dia Municipal do Turismo em Londrina.

