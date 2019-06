Dicas para viajar e aproveitar a gastronomia no seu máximo

Todos gostamos de viajar e poder disfrutar de umas boas e merecidas férias. Normalmente escolhemos o destino com base no local, na cultura, no património ou simplesmente pelas atrações. Mas há cada vez mais pessoas que escolhem o destino com base na gastronomia local. Ou pessoas que fazem o misto, de escolher os locais com base nas suas atrações monumentais e culturais, mas sempre com um olho no que vão comer de especial por lá.

E isto é bem valido tanto para quem viaja para fora, como quem viaja cá dentro. Afinal, o Brasil possui uma variedade muito grande a nível gastronómico, de região para região. Se está a fim de fazer este tipo de turismo, fique então com estas dicas que o vão ajudar a tirar o maior proveito delas.

Pesquise bem o local

Como tudo, comece pesquisando bem o local de destino, os hábitos que tem, as tradições alimentares. Alem de ser algo simples hoje em dia de fazer, graças a internet, ajuda muito a saber com o que contar, e evitar surpresas, em especial as desagradáveis.

Sites de turismo locais, plataformas de avaliação de restaurantes (tripadvisor, zumato, etc), são boas fontes de informação. Tente também cruzar as várias fontes, a fim de apurar melhor quem está falando melhor a verdade.

A cozinha do local onde vai ficar

Por vezes as próprias estalagens e hotéis possuem cozinhas temáticas do local. Poderá poupar deslocações desnecessárias, especialmente no final do dia, já cansado de um dia de turismo, se escolher um hotel com uma boa cozinha e com boa oferta de gastronomia local.

Alem do mais, pode sempre perguntar aos elementos do hotel, em particular em estabelecimentos mais pequenos e geralmente mais hospitaleiros, por dicas sobre os melhores sítios onde comer a comida local. Dicas essas que poderá cruzar com a sua pesquisa e decidir onde investir a próxima refeição.

Não tenha medo do desconhecido

Esta dica é para pessoas que tem algum receio de explorar combinações às quais não estão habituados, ou mesmo ingredientes diferentes. Imite os locais na forma de comer. Use os mesmos temperos, os mesmos acompanhamentos, as mesmas rotinas.

Não só assim poderá dizer que realmente experimentou um prato típico de um determinado lugar, como só assim poderá explorar mais sabores, e quem sabe, ate descobrir novos favoritos. Por isso não experimento aquele prato de carne único, acompanhado de “vulgares” batatas fritas, mas sim com aquele tradicional molho que lhe parece tão estranho. Não sabe o que poderá estar a perder.

Diversifique sempre que possível

Em linha com a dica anterior, seja aventureiro e varie no tipo de ementas. Podem ser assim uma pessoa mais de carne do que de vegetais ou peixe, mas não deixe que isso se o impeça de experimentar novas iguarias. Gosta mais de carne, não deixe de experimentar peixe! É de peixe, experimente zonas ricas em pratos de carne. Varie mesmo dentro de uma categoria também. Carnes há muitas por exemplo. Tem porco, galinha, coelho, capivara, ovelha, vaca etc etc. explore diversificando sempre que possível.

Espero que esta dicas o ajudem no planejamento das próximas férias, e bom apetite!