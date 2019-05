Empreendimento no Rio Tibagi mostra potencial turístico do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve ontem (14) no local onde vai funcionar o Hard Rock Hotel Ilha do Sol, entre Sertaneja e Primeiro de Maio, no Norte do Paraná. Ele destacou que o empreendimento vai contribuir para impulsionar o turismo no Paraná. O investimento, segundo ele, prova que o Paraná acerta ao priorizar o turismo como plataforma de desenvolvimento regional. O hotel ocupará quatro dos 22 alqueires da ilha, que fica no meio do reservatório da Usina Capivara, no Rio Tibagi.

O turismo, enfatizou o governador, é a maneira mais rápida de gerar emprego. Ele destacou que o novo empreendimento vai criar 500 novas vagas diretas e 1.200 indiretas, a partir da inauguração, entre 2020 e 2021. “Alguns estudos mostram que para gerar emprego no turismo se investe US$ 1.000, enquanto na indústria o investimento precisa ser de US$ 4.000. Empreendimentos dessa magnitude geram centenas de outros empregos em outros segmentos, como esportes náuticos, pesca esportiva e novos condomínios”, completou.

O Paraná é o primeiro estado brasileiro a receber dois empreendimentos da rede Hard Rock, que também investe em unidades em Fortaleza, Natal, São Paulo capital e Caldas Novas (GO). Além da unidade na região Norte do Estado, haverá outra em Foz do Iguaçu.

Configuração

No encontro com empresários, investidores e lideranças locais, Ratinho Junior também afirmou que o empreendimento vai mudar toda a configuração da região. “Esse hotel mostra que o Paraná tem um potencial maravilhoso. É um voto de confiança de um grupo conhecido mundialmente”.

Para o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, o empreendimento congrega todo o potencial turístico da região e pode se tornar modelo de novos negócios no Paraná. “Queremos replicar o formato nos reservatórios das usinas hidrelétricas do Paraná. Aqueles em que há possibilidade de explorar o esporte, o ecoturismo”, afirmou.

Nunes disse que o intuito da administração estadual é apresentar o Paraná para o País e conectar todas as suas atividades, do Litoral a Foz do Iguaçu. “Vamos transformar o Paraná num Estado receptivo, pois hoje somos exportadores de turistas. Temos que integrar Foz ao Litoral, o Oeste ao Norte, os rios Paraná, Paranapanema, Tibagi, os parques da região central. O Paraná não é para ser visitado em apenas dois dias, um em Curitiba e um em Foz do Iguaçu”, completou.

Ecoturismo

O secretário explicou que essas diretrizes passam pelo turismo gastronômico, cultural, religioso, mas olha o ecoturismo como grande alavanca desse projeto. “Negócios como este, que exploram a natureza de forma responsável, são muito bem-vindos. Quem usa, cuida. Queremos provar que isso é possível, crescer, desenvolver, gerar emprego e renda e transformar o Paraná no Estado que mais cuida e mais recupera o meio ambiente.”

O prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, afirmou que o novo empreendimento vai mudar a história da região. Segundo ele, circulam pelas rodovias que contornam a cidade cerca de 450 mil pessoas por mês. “O hotel terá um impacto gigantesco, ainda mais num momento de recessão econômica”.

Escolha

O Grupo VCI, responsável pela entrada do Hard Rock Hotel no Brasil, estudou possibilidades de investimento no País nos últimos seis anos, com mapas de demanda e viabilidade econômica, e optou pelo Paraná pelo conjunto de belezas naturais e capacidade turística.

Segundo Samuel Sicchierolli, presidente do grupo e líder do empreendimento, o investimento no Paraná levou em consideração ainda fatores como renda per capita e bons acessos rodoviários. “Tem a ilha, que é um local privilegiado, mas também a possibilidade de esportes náuticos, acesso com barcos. Os hotéis da rede mantêm um padrão internacional, mas são diferentes entre si. Nós buscamos essa excelência aqui. Além de tudo a organização do Estado ajudou muito”, afirmou.

O hotel na Ilha do Sol vai funcionar de maneira tradicional e também com fração imobiliária, com possibilidade de aquisição de imóvel ou fração de diárias por ano. São 311 unidades (incluindo suítes, bangalôs, chalés e apartamentos studios), três piscinas, três restaurantes e uma área de 2.650 metros quadrados para eventos.

O Hard Rock Hotel Ilha do Sol ficará a 455 quilômetros de Curitiba e 540 de São Paulo. No evento foi assinado um protocolo de intenções pelos prefeitos Jamison Donizete (Sertaneja) e Bruna Casanova (Primeiro de Maio) e o presidente do Grupo VCI, Samuel Sicchierolli, para fortalecer a infraestrutura regional a partir da inauguração do hotel. O Estado também vai contribuir neste processo.

TV - Turismo também é o foco da nova TV Paraná Educativa, que entrou no ar nesta terça-feira (14). A emissora passa a se chamar TV Paraná Turismo e terá como âncoras programas com dicas de viagens, opções da natureza, pescaria, agroturismo, entre outros. Por meio de satélite os programas chegarão a cerca de 28 milhões de pessoas no país, além da população paranaense.

Presenças

Participaram do evento nesta terça-feira (14) os secretários João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e o diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), Eduardo Bekin; os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter, Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli; além de prefeitos, vereadores e lideranças do Norte Pioneiro.

AEN