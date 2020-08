Festival das Cataratas segue com programação on-line em setembro

Depois do Hackatour Cataratas será a vez da Rodada de Negócios MICE Cataratas e do Fórum de Turismo.

Considerado um dos maiores eventos do turismo nacional, o Festival das Cataratas deste ano está sendo realizado com a inovação do formato online, antes da Feira presencial. Em agosto foi realizado o Hackatour Cataratas - uma maratona focada em soluções e inovações para o setor - e em setembro a programação conta com a Rodada de Negócios do MICE Cataratas e o Fórum de Turismo. Ambos serão realizados totalmente on-line.

No dia 10 de setembro, às 16h, a Rodada de Negócios do MICE Cataratas será promovida on-line em parceria com o Visit Iguassu, Sebrae PR e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC-PR). Durante a ação, compradores e fornecedores poderão interagir brevemente se apresentando e trocando contatos para fechamento de futuras parcerias e negócios. As vagas são limitadas e por ordem de confirmação. As inscrições podem ser realizadas no link https://festivaldascataratas.com/7o-salao-mice-cataratas.

Como compradores os convidados são empresas do segmento corporativo de todas as áreas e promotoras de eventos de todo o Brasil. Já os fornecedores são representantes de toda a cadeia de turismo de eventos, como organizadoras de eventos, meios de transportes, meios de hospedagens, espaços de eventos, atrativos turísticos, restaurantes, buffets, empresas de som e imagem, e outras empresas ligadas direta ou indiretamente ao turismo MICE.

O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – maior evento técnico científico do turismo nacional – ocorre nos dias 9, 10 e 11 de setembro, com a apresentação de artigos, resumos expandidos e relatos de experiências, além de mesas redondas que poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do evento, nas quais serão abordados os temas “Governança e Turismo” e “Inovação e Tecnologia em Turismo”. O evento encerra no dia 11 de setembro, às 18h, com a divulgação e premiação dos melhores trabalhos da edição.

Depois disso, a programação do Festival das Cataratas segue com a tradicional Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. De acordo com o idealizador do evento, Paulo Angeli, “será o grande marco para celebrar o novo momento do turismo”. Para 2020, o evento vai contar com a Feira de Turismo e Negócios, Rodada de Negócios, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Salão do Vinho Argentino e Arena Gastronômica, além de capacitações, visitas técnicas e eventos sociais.

Informações sobre estandes disponíveis podem ser obtidas pelo pelo e-mail: comercial@festivaldascataratas.com ou pelos telefones (45) 3029-6603 e (45) 99958-0025.

Asimp/Festival das Cataratas