Festival das Cataratas tem nova data e dois eventos complementares serão on-line

A comissão organizadora do Festival das Cataratas anunciou no último dia (8) que a 15ª edição da feira – prevista inicialmente para ser realizada em junho – foi adiada para os dias 2, 3 e 4 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR).

“Entendemos que o adiamento é a medida mais prudente para este momento que exige muito cuidado e segurança de todos nós, entretanto mantemos o otimismo e a confiança quanto ao futuro do turismo, com as instituições e a população trabalhando juntas para que logo tudo esteja normalizado ”, destacou o idealizador e coordenador do evento, Paulo Angeli.

Os dois principais eventos complementares do Festival estão mantidos para as datas originais e serão realizados de maneira virtual. O Hackatour Cataratas – uma maratona de programação para o desenvolvimento de soluções para o turismo – ocorre nos dias 7, 8 e 9 de agosto, e o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – principal evento técnico científico do turismo nacional – segue nos dias 9, 10 e 11 de setembro, com apresentações de palestras e trabalhos on-line. Também em setembro devem ser realizadas as tradicionais rodadas de negócios em formato virtual.

De acordo o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, “o Festival das Cataratas é uma ferramenta estratégica de marketing e de relacionamento com o mercado”. O adiamento, segundo ele, vai coincidir com as ações de retomada do turismo. A Paraná Turismo também apoiou a decisão. “Entendemos o momento e os motivos que levaram à mudança. Continuaremos juntos no apoio a este evento, que é um dos mais efeitos que participamos”, disse o presidente da instituição, João Jacob Mehl.

Paulo Angeli ressalta que o Festival, que está consolidado como um dos maiores eventos do turismo nacional, “será o grande marco para celebrar o novo momento do turismo”. Para 2020, o evento vai contar com a Feira de Turismo e Negócios, Rodada de Negócios, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Salão do Vinho Argentino e Arena Gastronômica, além de capacitações, visitas técnicas e eventos sociais.

Informações sobre estandes disponíveis podem ser obtidas pelo pelo e-mail comercial@festivaldascataratas.com ou pelos telefones (45) 3029-6603 e (45) 99958-0025.

Asimp/Festival das Cataratas