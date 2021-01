Governo programa de incentivo ao esporte e turismo

O Governo do Paraná lançou no último domingo (17), o programa Pedala Paraná, que busca incentivar a modalidade e fomentar o turismo. O lançamento ocorreu em Guaratuba, no Litoral, com a participação de 130 ciclistas, respeitando todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. O programa é realizado pela Paraná Esporte, em parceria com a Paraná Turismo, Detran e prefeituras.

A de 32km, localizada na Estrada do Descoberto, é a primeira de três que serão inauguradas ainda este mês no Litoral, contemplando também Matinhos e Pontal do Paraná. Elas integrarão um total de 20 circuitos previstos para serem lançados até o fim de 2021, em diferentes pontos do Estado.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) é um incentivador do ciclismo e do turismo. É autor da lei que criou o Dia Estadual do Ciclista, em 19 de agosto, propôs a criação do Circuito turístico Pé Vermelho, integrado por trechos e trilhas que cruzam os municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Tamarana e da ciclovia Pé Vermelho, entre Apucarana e Jataizinho. Também propôs o reconhecimento da Rota do Rosário e da Rota Sonho Lindo.

"Defendo a prática do ciclismo, do aumento do número de ciclovias e circuitos de pedal e de turismo. Precisamos trabalhar por mais ciclorrotas e circuitos. Isso representa mais segurança para os ciclistas e motoristas. Parabéns Governo do Estado pelo programa Pedala Paraná", reforçou o deputado.

O superintendente do Esporte Paraná, Helio Wirbiski, reforçou que, o ciclismo é um dos esportes que mais crescem no Brasil e também no Paraná. A ciclorrota de Guaratuba e todas as outras serão inauguradas em diversas cidades paranaenses para incentivar a prática esportiva, ajudar a fomentar o turismo e comércio do Estado, criar emprego, renda e desenvolver as potências turísticas.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp