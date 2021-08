Londrina adere oficialmente ao Programa de Regionalização do Turismo

Formalização aconteceu após evento organizado pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná ( Adetunorp)

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e diretores de Turismo de aproximadamente 30 municípios da região participaram, em Londrina, de reunião convocada pela Adetunorp (Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná) para formalizar a adesão a programas de regionalização do turismo, lançar a campanha nacional “Prefeito Amigo do Turismo”, divulgar o Mapa do Turismo Brasileiro 2021 e apresentar as ações de retomada do setor, duramente impactado pela pandemia.

A adesão da Prefeitura de Londrina foi assinada na última quarta-feira, pelo prefeito Marcelo Belinati e pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, no gabinete do prefeito.

Londrina, com a assinatura do prefeito Marcelo Belinati, assumiu o compromisso de trabalhar permanentemente pelas ações do Ministério do Turismo, que tenham como objetivo apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção das atrações nacionais. O pacto propõe o desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil. O Programa de Regionalização do Turismo, iniciativa do Ministério do Turismo, é executado no Norte do Paraná pela Adetunorp, instância de Governança Regional reconhecida e certificada pela Paraná Turismo.

O evento foi coordenado pela presidente da Adetunorp, Adriana Pontin, que saudou os municípios e discorreu sobre as ações estratégicas previstas para 2021. A primeira, o lançamento da campanha Prefeito Amigo do Turismo, pretende impulsionar negócios e a geração de empregos, a partir da identidade local. A segunda é a inserção dos municípios da região no Mapa do Turismo 2021, instrumento de ordenamento que auxilia no desenvolvimento das políticas públicas para o setor.

Já o Programa de Regionalização do Turismo define o recorte territorial que deve ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério. A atualização se faz necessária para adequar a gestão nacional à realidade de cada Unidade da Federação, bienalmente. E, finalmente, foi feita a apresentação do Portal Turístico do Norte do Paraná – novo site da Adetunorp, que apresentará os principais atrativos de cada município. Cada administração municipal ficou responsável por alimentar as informações turísticas da sua cidade.

Em Londrina, o setor de turismo é comandado pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). O presidente da Companhia, Bruno Ubiratan, comemora o fato de que empresários de todos os portes, o poder público e entidades trabalharem unidos pela retomada do ritmo das atividades. “Bom demais constatar que o Norte do Paraná avança com ações precisas e estratégias em grupo. A mobilização das lideranças já mostra os primeiros resultados e aponta o caminho após o fim do túnel”, afirma Ubiratan.

NCPML