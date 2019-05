Londrina: Vem aí a Semana do Café 2019

Dias 24, 25 e 26 de maio, o Museu Histórico de Londrina recebe a oitava edição do evento, que é uma realização da Rota do Café

A "Semana do Café" teve sua primeira edição em maio de 2012 como uma iniciativa do SEBRAE para fomentar e divulgar o Projeto Rota do Café. A data escolhida é uma homenagem ao Dia Nacional do Café, instituído dia 24 de maio pela ABIC - Assoc. Brasileira de Café. O evento tornou-se um sucesso e a partir de 2016 a realização passou a ser gerida integralmente pela Associação Rota do Café em parceria com o Museu Histórico de Londrina. Em 2018, foi integrado ao calendário oficial de comemorações do município, caracterizando-se como importante atrativo para o segmento turístico e cultural da região, contribuindo para o desenvolvimento e resgate histórico da identidade do café no Norte do Paraná.

A Semana do Café tem como principal objetivo descortinar todas as belezas, sabores e prazeres que envolvem o universo desta bebida, resgatando a memória da cultura do café na região através de atividades artísticas e vivências que conectam os visitantes com os principais processos da cadeia produtiva, desde o seu cultivo até o consumo.

Durante os três dias de evento serão realizadas:

Oficinas gastronômicas gratuitas através de parcerias com universidades e escolas de gastronomia, utilizando o café como ingrediente principal;

Oficinas de “Expresso Perfeito” contemplando públicos especiais, tais como portadores de Síndrome de Down, deficiências visuais e auditivas.e alunos do ensino médio da rede pública;

Apresentações artísticas;

Mostra de produtos alimentícios de artesanato local;

Vivências envolvendo o universo da cultura do café: torra, manejo dos grãos, critérios de qualidade , etc.

O evento é aberto ao público e com entrada gratuita. São esperados todos os apaixonados por café, desde crianças, famílias e apreciadores, até profissionais do segmento, tais como: cafeicultores, compradores, fornecedores, baristas, proprietários de cafeterias e restaurantes.

A Rota do Café, atual gestora, estará divulgando seus belíssimos roteiros turísticos. Classificado como turismo de experiência, esta atividade vem encantando milhares de pessoas desde a sua criação, tendo o aval do Ministério de Turismo. Para prezar pelo compromisso ambiental de combater o uso de materiais não-biodegradáveis, a Rota do Café mantém a campanha "Traga sua Xícara", onde cada visitante é incentivado a levar seu recipiente para degustar os cafés e bebidas servidas durante o evento.

A programação oficial está sendo montada com muita dedicação por parte dos organizadores e em breve estará disponível na íntegra. Portanto, reserve os dias 24, 25 e 26 de maio para participar deste delicioso evento.

Semana do Café 2019, tradição e sabor regados por agradáveis vivências gastronômicas, culturais e artísticas.

Asimp/Rota do Café