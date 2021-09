Marca do turismo paranaense, Vila Velha recebeu mais de 57 mil visitantes após reabertura

Os atrativos do parque foram concedidos à iniciativa privada em fevereiro de 2020 e o Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), segue sendo o órgão responsável pela política pública, pela gestão do contrato e pela conservação da biodiversidade.

Desde a sua reabertura, no dia 4 de setembro de 2020, após seis meses de fechamento preventivo para o combate à pandemia da Covid-19, o Parque Vila Velha, nos Campos Gerais, recebeu 57.679 visitantes. É um dos principais atrativos turísticos do Paraná.

Nesse período de um ano, em três meses o parque chegou a ter um público maior que nos respectivos períodos anteriores à pandemia, apesar de operar com capacidade de visitação reduzida em 50%.

“Vila Velha é um dos principais cartões postais do nosso Estado e possui uma beleza singular que não pode ficar de fora da agenda do turista”, comenta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.

As novidades implantadas no último ano pela Soul Vila Velha, concessionária do parque, foram bastante procuradas pelos visitantes: mais de 10 mil pessoas desceram na Tirolesa e quase 5 mil percorreram o circuito de Arvorismo.

Os turistas que mais aproveitaram as novidades do parque nos últimos 12 meses foram os de Curitiba (33,65%), seguidos pelos de Ponta Grossa (17,61%) e São Paulo (4,36%).

Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, afirma que este sucesso se dá, principalmente, pelas novidades implantadas no parque. “Reformulamos todo o padrão de atendimento, nossa estrutura de operação, construímos uma nova Praça Central, implantamos quatro núcleos gastronômicos, reformamos o Centro de Visitantes, implantamos novas atrações de aventura imersivas na natureza e mudamos até mesmo a forma como o visitante experimenta tudo isso, agora ele tem mais liberdade para aproveitar essas experiências por meio de um passeio autoguiado”, afirma.

Desde 2020, foram implantadas novidades substanciais que transformaram a experiência de quem visita o local e o parque aposta na visita sensorial para conquistar os turistas. Antes, os ônibus dos traslados internos – também reformulados – precisavam passar por fora do parque para chegar às Furnas e Lagoa Dourada. A ponte interna que fazia essa ligação foi reformulada e, agora, os visitantes não saem mais do parque para conhecer todos os atrativos naturais, o que torna a experiência muito mais cômoda e imersiva.

Feriado

No feriado de 7 de setembro – também dia 8 para moradores de Curitiba –, o parque vai abrir normalmente. Excepcionalmente, o parque seguirá aberto e não vai fechar na terça-feira da próxima semana (07/09). O parque fica aberto para visitação das 9h às 17h, mas a chegada recomendada para aproveitar todas as atrações e conhecer todo os atrativos é até as 13h. Os visitantes podem garantir o ingresso de forma antecipada e agendar o seu horário para as principais atrações pelo site ou comprar na hora da visitação diretamente na bilheteria do local.

Parque Nacional Do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, outro grande atrativo estadual, atenderá os visitantes no feriadão da Independência do Brasil de das 8h às 16h, e na terça-feira (7 de setembro), das 9h às 16h. O parque tem expectativa de receber uma média de 15 mil pessoas durante os quatro dias. Mais informações no site oficial (https://cataratasdoiguacu.com.br/).

Daniele Iachecen/Asimp