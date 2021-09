Paraná terá parcerias com agentes e operadoras nacionais e internacionais pela retomada do turismo

A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu, na tarde da terça-feira (31), com o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, que falou dos esforços na retomada do setor com a expectativa pela reabertura das atividades após a pandemia.

No encontro remoto comandado pelo presidente da Comissão, deputado Soldado Fruet (PROS), Jacob Mehl destacou a preparação de um Famtour – que é uma forma de promoção com o objetivo de apresentar e familiarizar o fornecedor do produto turístico - com operadores e agentes de viagens de todo Brasil, programado para novembro, que deve culminar no evento Governo 5.0 em Foz do Iguaçu.

A intenção, segundo o presidente da Paraná Turismo, é atrair a atenção para os pontos de interesse nas 15 microrregiões turísticas do estado. O mesmo acontecerá no ano que vem, desta vez com empresas de turismo internacionais. “O Paraná sobe 5,7% em seu turismo, um dos que mais crescem no país em turismo hoje”, afirmou.

O presidente da Paraná Turismo comentou ainda o trabalho da Assembleia Legislativa na aprovação de outros projetos que visam o desenvolvimento do turismo regional, como o cicloturismo, que tem sido uma alternativa e crescido bastante durante a pandemia. Inclusive na pauta da reunião da Comissão estavam três projetos de criação de ciclorrotas no estado.

A assessora técnica do órgão, Priscila Cazarin Braga, falou do turismo regional, listado como meio de atrair as pessoas aos destinos mais próximos com ações colaborativas entre o poder público, iniciativa privada e terceiro setor. Este plano é baseado no Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo que divide o Paraná em 15 microrregiões representadas por Instâncias de Governanças Regionais (IGR).

De acordo com ela, as viagens pelo estado têm sido uma característica do período pós-pandemia, com distâncias curtas, de até 200 quilômetros. Foi mostrado aos deputados também o projeto “Vocações Regionais Sustentáveis”, com 15 pontos de parada para apoio à comercialização e divulgação de produtos paranaenses.

Já a diretora técnica, Isabella Tioqueta, falou dos projetos de lei que devem ser encaminhados pela Paraná Turismo à Assembleia Legislativa para fortalecer o setor. “Um deles é da criação do Fundo Estadual de Turismo, uma demanda de mais de 20 anos no estado, gerido pelo conselho estadual de turismo”, disse.

Ela listou também a regulamentação da regionalização do turismo no Paraná, que necessita de amparo legal. Ainda de um projeto de lei para o Master Plan paranaense; projeto de lei do Turismo de Base Comunitária (TBC). “Ainda em 2022 será encaminhada a discussão de atualização da Política Estadual De Turismo diante de um novo cenário de inovação e tecnologia”, explicou.

O presidente da Comissão parabenizou a Paraná Turismo pelo trabalho realizado, focado no desenvolvimento do turismo regional. Para Soldado Fruet, é muito importante essa aproximação do órgão com a Comissão de Turismo, que não ocorria em mandatos anteriores. "A Paraná Turismo quer caminhar junto conosco, seus diretores se prontificaram a participar das nossas reuniões, opinando sobre as propostas que discutimos e sugerindo ideias de projetos”, ressaltou.

Segundo o parlamentar, "o apoio do poder público é fundamental para alavancar o imenso potencial do setor, que foi muito afetado pela pandemia, mas felizmente já temos vários indicadores positivos da retomada das atividades, como o crescimento da visitação nos atrativos e na taxa de ocupação da rede hoteleira de Foz do Iguaçu, por exemplo, que se refletem em movimento em outros setores, como transporte, comércio e gastronomia, gerando emprego e renda para a população”.

Participaram da reunião ainda os deputados: Anibelli Neto (MDB), Galo (PODE), Professor Lemos (PT) e Rodrigo Estacho (PV).

ALEP