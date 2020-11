Paraná Turismo prepara novidades para o Festival das Cataratas

Estado vai apresentar ao público os potenciais atrativos de suas 14 regiões turísticas.

As Cataratas do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha são apenas alguns dos atrativos turísticos do estado que serão apresentados pela Paraná Turismo durante o Festival das Cataratas, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR).

O evento – que é considerado um dos principais do turismo nacional - vai marcar a retomada dos grandes eventos no Paraná, e deve seguir rigorosos protocolos sanitários durante a sua realização.

Durante a Feira, o público vai poder conhecer um pouco mais sobre as 14 regiões turísticas em que o Paraná está dividido, reunindo uma enorme variedade de atrativos, como belezas naturais, um riquíssimo acervo histórico e cultural, assim como alternativas de lazer e gastronomia para os diferentes perfis de turistas.

Entre os principais projetos desenvolvidos pelo estado no desenvolvimento do turismo local está o Plano de Retomada do Turismo, cujo objetivo é auxiliar na recuperação gradual do setor, iniciando pelo turismo regional, a partir de segmentos que envolvem o turismo em ambientes ao ar livre, como ecoturismo, turismo de aventura e turismo rural.

De acordo com a diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, o plano foi colocado em prática por conta da pandemia de covid-19 como uma forma de ampliar o apoio ao desenvolvimento do turismo, visando principalmente o período pós-pandemia. “Foi um trabalho feito a várias mãos, com o apoio de parceiros, do trade turístico e de representantes das 14 regiões turísticas do estado para que pudesse ter uma percepção local levando em consideração as necessidades de cada região durante o processo”, explica.

O idealizador e coordenador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, ressalta a importância da participação do Estado no evento. “O Festival é uma grande vitrine de produtos e serviços relacionados ao setor no Brasil e nas Américas. Nada mais justo do que apresentar os nossos atrativos para despertar o interesse do público do evento em retornar ao Paraná em breve”, destaca.

Mercados emissores

Na primeira fase do projeto, entre março e abril deste ano, foi realizado um levantamento de 11 mercados emissores dentro do Estado de onde, basicamente, partirá a maioria dos turistas que irão compor o fluxo de deslocamentos regionais previstos em um raio de 200 quilômetros a partir de cada um desses mercados. Os destinos emissores são: Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Guarapuava. A definição desses 11 polos ocorreu em função da densidade populacional e da capacidade de renda, embora a previsão seja de que os 217 municípios paranaenses que pertencem ao Mapa do Turismo sejam beneficiados pelo programa de retomada.

As fases seguintes se referem a construção de parcerias, organização dos produtos que vão ao mercado e a retomada dos negócios em si.

Festival das Cataratas

O Festival é considerado um dos maiores eventos de turismo do Brasil e segue em ritmo acelerado com os preparativos para a sua tradicional Feira de Turismo e Negócios. Ainda há estandes disponíveis para comercialização. Informações sobre valores e condições de pagamento podem ser obtidas pelo pelo e-mail comercial@festivaldascataratas.com ou pelos telefones (45) 3029-6603 e (45) 99958-0025.

Asimp/Festival das Cataratas