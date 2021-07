Parques estaduais vão reabrir aos domingos e feriados

As Unidades de Conservação estavam fechadas em conformidade com o Decreto Estadual mais restritivo devido à pandemia do Covid-19. A capacidade máxima de visitação continua em 50%.

Em conformidade com o último Decreto Estadual publicado pelo Governo do Paraná, o Instituto Água e Terra permitiu a retomada da visitação pública nos parques estaduais aos domingos e feriados. As Unidades de Conservação (UCs) continuam com capacidade máxima de visitação reduzida em 50%. Os visitantes devem seguir as regras previstas na Portaria IAT nº 06/2021.

O IAT é um órgão vinculado à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), e elaborou um material com boas práticas a serem seguidas pelos visitantes. Confira o Informativo do IAT AQUI.

A decisão atende as medidas sanitárias para o controle da pandemia da Covid-19. O diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto, lembra que o acesso aos parques só é permitido pelas entradas oficiais, com cadastro e uso de máscaras.

“A pandemia ainda não acabou, as pessoas ainda devem tomar os devidos cuidados. É indicado ligar antes e verificar a capacidade de carga da unidade que quer visitar”, disse.

Não seguir as determinações impostas pelo órgão ambiental acarreta em infração ambiental prevista no Decreto Federal número 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Pico Paraná

Devido à longa duração e dificuldade da trilha do Parque Estadual Pico Paraná, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, o IAT também liberou a prática de acampamento no local.

Para a atividade, a capacidade de carga também é restrita em 50%. É necessário que os visitantes tomem todas as medidas de segurança e contribuam com o meio ambiente, não deixando lixos e evitando deixar fogueiras acesas.

O acampamento é permitido apenas no Pico Paraná. Conforme a situação da pandemia melhore, a intenção é liberar a prática em outras Unidades de Conservação.

O Parque atrai montanhistas e aventureiros de todos os lugares, que trilham o cenário descoberto pelo pesquisador alemão Reinhard Maack em 1940. Os principais atrativos do local são o Pico Paraná, maior pico do Sul do Brasil com seus 1.877 metros, sendo rodeado pelos picos Caratuva, Itapiroca, Ferraria e Taipabuçu.

Do topo do Pico Paraná, é possível avistar todo o conjunto de serras e as baías de Paranaguá e Antonina, além de Curitiba e região. Da entrada principal, a caminhada até o cume leva de 6 a 10 horas e exige uma boa dose de preparo físico dos visitantes, pois a uma caminhada até lá é grande e possui trechos difíceis até o cume.

