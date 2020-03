Potencial turístico do Paraná entra na agenda do governador nos EUA

O turismo do Paraná ganhou destaque durante a passagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior pelos Estados Unidos. Os principais atrativos do Estado foram divulgados em eventos com investidores brasileiros e norte-americanos residentes na Flórida. Além disso, a comitiva local se aproveitou da proximidade com o governo federal para explicar a estratégia de fazer do setor um grande indutor de desenvolvimento, gerando riqueza e renda em diferentes regiões do Estado.

Único governador a acompanhar a missão brasileira liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, Ratinho Junior participou nesta terça-feira (10), em Miami, da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos. O evento organizado pelo Fórum das Américas contou com a participação de cerca de 100 empresários.

“Apresentamos todo o potencial do Estado na área turística, mostrando os diferentes cenários que fazem do Paraná um lugar único, com grandes cidades, praias, mata atlântica, cachoeiras e paisagens deslumbrantes”, destacou o governador. “O turismo é um acelerador de desenvolvimento e o Paraná tem um potencial muito grande a ser explorado”, acrescentou.

Ratinho Junior reforçou que o Governo do Estado montou uma estratégia específica para difundir o setor. Citou, entre outras ações, que a TV Educativa priorizou o turismo na grade de programação, adotando o nome de TV Paraná Turismo.

Mencionou também que a primeira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, no ano passado, foi considerada um sucesso. A competição alia a prática esportiva ao turismo ambiental e de aventura, ganhou nova edição neste ano. “Queremos que os turistas descubram o Paraná e façam do Estado um local para passeios, descanso, aventura ou negócios”, disse.

ELOGIOS – De acordo com o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, a ação paranaense de priorizar o turismo foi bastante elogiada por diversos setores do Governo Federal, especialmente pelo presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto. “Ficamos mais próximos do Governo Federal e pudemos apresentar o Paraná para o mercado, tudo o que vem sendo feito de bom no Estado. O nosso turismo foi muito bem falado e avaliado por todos”, afirmou Bekin.

MISSÃO – A passagem da missão brasileira pelos Estados Unidos terminou nesta terça-feira (10) com uma visita a Jacksonville para conhecer a unidade da Embraer responsável pela montagem do A29 Super Tucano.

“Foi uma viagem diplomática muito importante. Tivemos a oportunidades de conversar com diversos empresários para mostrar o bom momento do Estado. A expectativa é que essa aproximação gere ainda mais investimentos no Paraná”, avaliou Ratinho Junior.