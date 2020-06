Primeiros visitantes de Itaipu, na retomada do turismo, elogiam segurança e querem voltar

Retorno do Complexo Turístico Itaipu é gradual; nesta primeira semana só a Visita Panorâmica está sendo ofertada

Alguns minutinhos a mais de preparação na barreira sanitária, com higienização das mãos e pés, aferição de temperatura e preenchimento de formulário, além do uso obrigatório de máscaras de proteção facial, mudaram um pouco o caminho para o passeio na Itaipu Binacional. Mas a vista da maior hidrelétrica do mundo – com segurança! - compensou todo o esforço.

É o que garantiram os primeiros visitantes do Complexo Turístico Itaipu (CTI) na quinta-feira, 11, quando foram retomadas as atividades. Renovado, ressignificado e com respeito – ao distanciamento e às atitudes necessárias para o momento -, foram as premissas seguidas pelo turismo de Itaipu, que voltou totalmente reenergizado, como era de se esperar da maior geradora de energia do mundo.

O primeiro passeio a ser retomado foi o carro-chefe do CTI – a Visita Panorâmica -, que possibilita aos turistas uma visão privilegiada da usina. No primeiro horário desta quinta, estavam o casal Diego José de Lima e Elisangela Arruda de Lima, e o filho Enzo Arruda de Lima. Eles mudaram-se de Maringá para Foz do Iguaçu em fevereiro deste ano e não tinham conseguido visitar os atrativos ainda, devido ao fechamento motivado pelo enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

“Ficamos na expectativa e quisemos vir no primeiro dia, no primeiro horário”, conta Diego, que agendou o passeio no dia anterior. Eles consideraram o ambiente do passeio seguro. “Bem respeitado o distanciamento, tudo higienizado ao extremo”. Agora, a ansiedade é para a reabertura dos outros atrativos: eles ainda querem conhecer a Itaipu Iluminada e o Itaipu Especial, circuito interno na usina.

A família de Miriam Cristina Junqueira, de Balneário Camboriú, está em Foz do Iguaçu desde a última segunda-feira. Aproveitando o feriado de Corpus Christi e o dia ensolarado, ela, o marido, a mãe e os dois filhos, Samuel e Lucas, fizeram a Visita Panorâmica. Miriam morou em Foz e já conhecia a Itaipu, e fez questão de trazer os filhos para o passeio. Ela disse que sentiu tranquilidade de levar a família ao perceber que a cidade como um todo está tomando os devidos cuidados para evitar a propagação do coronavírus.

Neste primeiro momento, segundo o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), responsável pela administração do Complexo Turístico Itaipu, general Eduardo Garrido, são esperados, principalmente, visitantes da cidade e região. “Estamos retomando de forma gradual e contamos com a nossa população de Foz do Iguaçu e do entorno, de modo que, pouco a pouco, os turistas tenham a confiança de que é um lugar seguro e voltem a visitar a nossa cidade, que tem muitas maravilhas”, afirma.

Retorno gradual

Na primeira semana de retorno às atividades, somente a Visita Panorâmica é ofertada pelo CTI, de hora em hora, das 9h às 16h. O segundo passeio a ser retomado, a partir do dia 17, é o Refúgio Biológico, nos horários das 9h às 17h30, com disponibilidade de 10 vagas por horário.

O Ecomuseu volta no dia 24, das 10h às 17h, com a Ciência na Esfera suspensa temporariamente. Já o Itaipu Iluminada tem previsão de início no dia 01 de julho, às 19h30 nas sextas e sábados. O circuito interno na usina, Itaipu Especial, ainda não tem previsão de retorno.

Ascom/Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil