"Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!" Campanha de retomada do turismo está no ar

Conceito foi elaborado em conjunto com os segmentos turístico e comercial, para reforçar Foz do Iguaçu como destino seguro.

Um dos destinos mais singulares do planeta, pela beleza de seus atrativos, Foz do Iguaçu uniu forças para transformar a crise provocada pela pandemia de covid-19 em oportunidade para conquistar o "novo turista", aquele que procura segurança e um contato mais íntimo com a natureza.

A campanha tem como mote justamente a resposta ao sentimento generalizado que se criou durante o período de isolamento social. "Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!" é um conceito que, pela primeira vez, foi criado em conjunto por todo o segmento turístico e comercial da cidade.

A campanha começa a ser divulgada regionalmente neste domingo, dia 30 de agosto, e buscará, inicialmente, atingir o turismo rodoviário, dentro do Estado do Paraná. As peças serão veiculadas em diferentes plataformas digitais e mídias convencionais, concentradas em destinos emissores como Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel.

Desenvolvida pela agência G/Pac Comunicação, de Curitiba, com base no conceito definido pela Itaipu Binacional e diversas parcerias, a campanha é resultado de um compromisso assumido pela gestão do diretor-geral brasileiro da usina, general Joaquim Silva e Luna, com o programa Acelera Foz e demais parceiros.

O filme institucional mostra cenas dos mais famosos atrativos de Foz do Iguaçu, sempre enfatizando as medidas sanitárias e de distanciamento social adotadas por todos, de forma a apresentar a cidade como destino seguro, com todos os protocolos de saúde recomendados para receber o viajante da melhor forma possível.

Durante a produção, também foram adotados todos os cuidados com a segurança e a saúde da equipe que participou da filmagem, incluindo acompanhamento médico, testagem, distanciamento social, uso de equipamentos como máscaras e luvas e procedimentos de higiene preventiva à covid-19.

Além de possibilitar várias viagens numa só, pela diversidade de atrações, Foz do Iguaçu tem outro componente extremamente sedutor: o acolhimento de sua gente. “Foz do Iguaçu, com todo esse rol, tem tudo para sair na frente e mostrar para o mundo que o turismo, base econômica principal do município, aqui, é levado a sério”, diz Silva e Luna.

Ele reforça: “Todos estão trabalhando pela retomada de maneira extremamente responsável. As pessoas estão cansadas de ficar em casa. Se for para se divertir, sozinho ou em família, aqui é o destino perfeito para a viagem de qualquer turista”.

“A campanha não tem conotação de varejo para atrair viajantes em massa. A ideia é trabalhar o conceito de destino de múltiplos atrativos com total segurança”, explica a superintendente de Comunicação Social e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich.

Daniel Reis, gerente da Divisão de Imagem Institucional da empresa, comentou a proposta da campanha. “Procuramos apresentar em imagens as opções de lazer e diversão ao ar livre que o turista só encontra em Foz, quase como uma válvula de escape ao isolamento social imposto pela pandemia.”

Para Paulo Angeli, presidente do Conselho Municipal de Turismo, “essa campanha coloca Foz do Iguaçu mais uma vez na liderança da retomada do turismo e mostra o comprometimento da Itaipu Binacional, que encabeça essa ação, com o desenvolvimento e a geração de emprego e renda”.

Visita com segurança

Em função da pandemia, as visitas têm horários restritos nos atrativos. A hotelaria também trabalha com a capacidade limitada. O empresariado de Foz do Iguaçu acompanha atentamente o cenário epidemiológico, para avaliar constantemente a melhor forma de funcionamento com total segurança.

Asimp/Itaipu Binacional