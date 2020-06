Refúgio Biológico de Itaipu retoma a visitação turística nesta quarta-feira

Atrativo volta a receber turistas após três meses fechado. Medidas de prevenção ao novo coronavírus foram adotadas para garantir a segurança de funcionários e turistas.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) vai retomar nesta quarta-feira (17), em dois horários (manhã e tarde), a visitação ao Refúgio Biológico Bela Vista (RBV). A volta ocorre uma semana após a reabertura do Itaipu Panorâmica, passeio que percorre os pontos mais importantes da usina hidrelétrica. Todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus serão aplicadas, para garantir a segurança de funcionários e turistas.

Os passeios ao Refúgio Biológico ocorrerão sempre de terça-feira a domingo, com saídas às 9h30 e 14h30. O número de vagas foi reduzido a 30%, obedecendo às recomendações das autoridades de saúde. Serão apenas 10 visitantes em cada passeio. Às segundas-feiras o espaço é fechado para manutenção técnica.

O roteiro é o mesmo de antes do fechamento do atrativo, com três horas de duração, incluindo caminhada em trilha de mata nativa e passagem pelo recinto dos animais, como a onça-pintada e a harpia. Toda a visita é guiada. Durante o percurso, o turista receberá informações detalhadas sobre a fauna e a flora locais e sobre o trabalho de Itaipu para recuperação da biodiversidade na região.

Depois da visita Panorâmica e do Refúgio Biológico, o próximo atrativo de Itaipu a voltar a receber turistas será o Ecomuseu, no dia 24 (próxima quarta-feira), das 10h às 17h. A Itaipu Iluminada tem previsão de retorno no dia 1º de julho, às 19h30. A partir desta data volta a ocorrer às sextas e aos sábados. O circuito interno na usina, Itaipu Especial, ainda não tem previsão de reinício.

Mais informações sobre passeios e reservas podem ser encontrados no site: www.turismoitaipu.com.br

Visita mais segura

O Complexo Turístico Itaipu adotou uma série de medidas de segurança sanitária para retomar a visitação, entre elas, a aquisição de robôs de desinfecção de áreas do circuito, tapete sanitizante, aferição de temperatura dos turistas, higienização dos ônibus a cada nova visita e colocação de álcool em gel em diversos pontos do CTI.

O protocolo de segurança para a visita ao Refúgio Biológico Bela Vista inclui:

Obrigatório o uso de máscaras, mesmo em espaços abertos;

Obrigatório passar pela barreira sanitária com: tapete sanitizante, álcool em gel e aferição de temperatura corporal;

Caso o visitante apresente a temperatura maior ou igual a 37,8° ou sintomas gripais, pedir para o visitante aguardar e acionar a supervisão pelo rádio, que comunicará ao plantão coronavírus;

Álcool em gel disponível em vários locais do atrativo, como: balcão de informações, banheiros, hall de entrada, bistrô, loja de souvenirs etc;

Restrição aos bebedouros;

Distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas;

Utilização apenas da parte aberta dos ônibus mantendo o distanciamento entre as fileiras, ao final de cada visita, promovendo a limpeza e desinfecção dos veículos.

Live solidária

As visitas aos atrativos turísticos de Itaipu haviam sido suspensas em 18 de março, atendendo às recomendações municipais e federais para conter a disseminação do novo coronavírus. Uma live solidária com o cantor iguaçuense Gabriel Smaniotto, na última quarta-feira (10), no Mirante Central da usina, marcou a retomada gradativa da visitação. Durante o show, foram arrecadados cerca de R$ 80 mil, que irão beneficiar guias de turismo da cidade, categoria fortemente impactada pela pandemia da covid-19.

Outros atrativos da cidade, como o Parque Nacional do Iguaçu (PNI) e o Marco das Três Fronteiras, também adotaram medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus. Barreiras sanitárias foram montadas nos hotéis e resorts de maior porte, com a exigência de cumprimento de protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde.

Grande parte das ações está sendo articulada dentro do Programa Acelera Foz, que une os esforços de oito entidades parceiras. O programa tem a coordenação estratégica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).