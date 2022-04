Rolândia está inserida no mapa do turismo brasileiro

Rolândia, mais uma vez, na atualização anual, está inserida no Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo.

O Mapa é um instrumento que reúne cidades que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.

Para se cadastrar, os municípios precisam atender critérios estabelecidos numa Portaria Federal. Um deles é possuir um órgão responsável pelo setor turístico e um orçamento definido para os investimentos. Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur, para certificar ao turista que o serviço é regularizado e confiável. Além disso, o município precisa comprovar a existência de um Conselho Municipal de Turismo ativo e ter assinado um Termo de Compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo. Por fim, as administrações públicas devem comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo.

O documento completo está disponível em: http://www.mapa.turismo.gov.br/

NCPMR