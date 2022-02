Rota das Catedrais está de volta! Será dia 21 de maio, entre Londrina e Maringá

Após dois anos sem poder realizar a prova, devido à pandemia, a Rota das Catedrais de mountain bike enfim está de volta e pretende reunir mais de 1 mil ciclistas e aventureiros no dia 21 de maio de 2022, um sábado. O desafio está na sua 4ª edição, reúne competidores e cicloturistas de vários estados do Brasil e já faz parte do calendário de eventos de Londrina.

Com um percurso de 120 quilômetros entre as catedrais de Londrina e Maringá, a Rota promete muita emoção aos participantes e uma experiência única de se conhecer o Norte do Paraná de bicicleta, passando por estradas rurais, cruzando rios, morros, vilarejos e oito capelas ao longo do percurso.

O lançamento da 4ª Edição da Rota das Catedrais Experience 2022 aconteceu no último final de semana, pela internet, em uma live exibida nos canais de mídia da P14 Comunicação, agência realizadora do evento desde a 1ª edição, em 2017.

O lançamento foi de forma inovadora, com participação ao vivo de vários especialistas do segmento mountain bike, dando dicas de saúde e de preparação física aos participantes, já que não é uma prova para iniciantes. As inscrições do 1º lote foram sendo feitas durante o programa.

Paisagens

No trajeto de uma Catedral à outra, que inclui 90 quilômetros por estradas rurais e 30 em trechos urbanos, os participantes enfrentam trilhas e subidas de tirar o fôlego e passam por vilarejos e oito igrejinhas que remetem ao período da colonização do Norte do Paraná. Essas construções contam parte da história da nossa região, que no passado foi fortemente influenciada pela cultura do café, mas hoje está baseada na cultura de grãos e também na pecuária – nos trechos montanhosos predominam campos de criação de gado.

Apoio Logístico

É importante lembrar que ao longo do percurso os participantes terão pontos de hidratação e alimentação, e a organização oferece todo o apoio logístico (como serviços mecânicos para as bikes, carro de apoio e atendimento médico, se necessário). Venha conhecer e participar dessa aventura!

As inscrições podem ser feitas no link: linktr.ee/rotadascatedrais

Jaime Kaster/Asimp