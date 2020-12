Sebrae/PR e Fecomércio PR promovem conhecimento e negócios para o turismo no Festival das Cataratas

Atrações serão transmitidas pelas redes sociais para o público que não estiver no evento, presencialmente

O Sebrae/PR e a Fecomércio PR terão um estande na 15ª edição do Festival das Cataratas, um dos maiores eventos do Brasil de gerações de negócios para a cadeia do turismo. O espaço combinará atrações presenciais e virtuais, com foco na promoção de micro e pequenas negócios do setor. O evento acontecerá de 2 e 4 de dezembro no Rafain Expocenter, em Foz do Iguaçu

O estande terá dois espaços para que as empresas do setor possam apresentar suas soluções. A Arena Inova Turismo terá produtos e serviços ligados à inovação e à tecnologia. Já os empresários ligados a destinos, produtos e atrações turísticas se apresentarão na Arena Destinos e Experiências. Entre as tendências estão destinos ligados à natureza e bem-estar e com foco no mercado regional paranaense. Em torno de 30 empresários paranaenses deverão participar desses espaços, diretamente.

Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Sebrae/PR e os empresários poderão disponibilizar seus contatos e informações sobre os produtos e serviços em uma plataforma virtual.

“A participação híbrida (presencial e online) vai ampliar o alcance dos conteúdos. Acreditamos que o formato é uma forma democratizar as informações. Essa é uma tendência criada por conta do coronavírus e que pode se tornar permanente, mesmo após essa crise”, ressalta a coordenadora estadual de turismo do Sebrae/PR, Patrícia Albanez.

Giovanni Diego Bagatini, gerente de turismo do Sesc PR e representante do Sistema Fecomércio PR, destaca a importância do evento para o fortalecimento do setor de turismo.

“Esse é um segmento que está entre os mais impactados pela crise do coronavírus. Por isso, é muito importante que haja essa troca de conhecimentos, ações e negócios para que os empresários possam se preparar para enfrentar esse momento. Acredito que vamos sair mais fortes dessa crise tomando todos os cuidados necessários”, afirma.

O Sebrae/PR e a Fecomércio PR ainda promoverão uma rodada de negócios aberta ao público presente. Os participantes do evento poderão se inscrever através do aplicativo Rodada Virtual e poderão fazer negócios com outros empresários e representantes do setor. O aplicativo fará a organização para evitar que haja qualquer tipo de aglomeração entre os participantes. Ao longo dos três dias, aproximadamente três mil pessoas devem participar das rodadas.

O evento cumprirá com todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, com capacidade máxima de pessoas por estande e na feira, sinalização de distanciamento e espaçamento entre as áreas, controle de entradas e saídas, disponibilização de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscaras e higienização constante dos estandes. Além disso, também não haverá espaço para a distribuição de materiais físicos. A troca de cartões de visita, flyers, folders e outros materiais acontecerá por meio de uma plataforma virtual.

Confira mais informações e se inscreva no Festival das Cataratas por meio do link. O evento envolve geração de negócios, inovações tecnológicas e ações de responsabilidade socioambiental, que impactam positivamente na cadeia produtiva do turismo.

Asimp/Sebrae/PR