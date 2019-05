Secretaria apresenta potenciais turísticos do Paraná

Com a participação do vice-governador Darci Piana, a Paraná Turismo, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, apresentou na sexta-feira (3) o estande “15ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná”, com uma área de 430 metros, com o objetivo de mostrar as 14 regiões com maior potencial turístico do Estado.

A Mostra faz parte da 25º edição do Salão Paranaense de Turismo, que acontece na Expo Unimed, em Curitiba.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, o Paraná tem a missão de ser tornar um grande atrativo turístico, primeiro para o paranaense conhecer o Paraná, segundo é fazer com que o entorno, principalmente no Brasil, visite os atrativos turísticos.

Regionalização

Com base no Programa Nacional de Regionalização, o Paraná é dividido em 14 regiões turísticas. Cada regional é representada por uma IGR – Instância Governamental Regional – que fica encarregado pela coordenação, acompanhamento e gestão da região turística.

As 14 rotas atrativas apresentadas foram as Cataratas do Iguaçu, Riquezas do Oeste, Corredores das águas, Eco Aventuras, Lagos e Colinas, Vales do Iguaçu, Entre Matas, Morros e Rios, Vale do Ivaí, Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Rotas do Pinhão, Terra dos Pinheirais e Litoral.

Uma novidade levada para a feira foi a apresentação de 8 pratos típicos, selecionadas das 14 regiões, para degustação da gastronomia local.

Outra oportunidade é o espaço “Experiências Paraná”, realizado pela Paraná Turismo, Fecomércio e Sebrae, onde representantes das regiões ou operadoras de agência de turismo tem 15 minutos para apresentar novos produtos de visitação, que atraia a experiência do turista.

Segundo o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, o Paraná deve ser mais divulgado. “Nós temos um estado maravilhoso que o povo paranaense não conhece, isso será mais divulgado na TV Educativa nos próximos dias, e ficará 24 horas no ar para todo Brasil, mostrando as principais belezas do nosso estado”, diz Jacob.

Feira

O evento é um espaço para as regiões e agências de turismo apresentarem em seus estandes as novidades da sua região e pacotes para visitação. Dentre os atrativos, estão: parques aquáticos, pousadas, cachoeiras, festas típicas, esportes de aventura, passeios religiosos, românticos, gastronômico, tecnológico, entre outros.

“Temos que unir o desenvolvimento, geração de renda e crescimento, com o cuidado com a natureza, preservação e recuperação ambiental”, enfatiza o secretário Nunes.

AEN