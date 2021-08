Sertaneja: Ação para promover turismo sustentável na região é lançado

O prefeito de Sertaneja Jamison Donizete e a Diretora de Turismo Andrea Pinheiro participaram na última semana do lançamento do Programa “Prefeito Amigo do Turismo” que aconteceu na cidade de Londrina. A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Norte do Paraná (ADETUNORP).

O prefeito Jamison Donizete explica que o programa tem como intuito promover o turismo sustentável como forma de geração de empregos e renda para o Norte do Paraná.

“Vários municípios participaram desta reunião. Atualmente Sertaneja tem um grande potencial. Tanto que o Portal Turístico Ilha do Sol já foi declarado Lei. A indústria do turismo precisa ser estimulada pelo poder público. A região vem atraindo grandes empreendimentos hoteleiros que geram empregos, renda e novas oportunidades”, finaliza o prefeito de Sertaneja.