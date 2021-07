Sertaneja: Jamison Donizete apresenta projeto do Terminal Turístico

O prefeito de Sertaneja Jamison Donizete apresentou nesta semana ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU) Ortega o projeto do Terminal Turístico. Ele foi acompanhado pelo assessor Ricardo do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.

Recentemente o “Portal Turístico Ilha do Sol” foi sancionada como Lei Estadual. A iniciativa abrange os municípios de Sertaneja e Primeiro de Maio e busca estimular o desenvolvimento sustentável do turismo. “Essa obra é de suma importância na geração de emprego que a Ilha do Sol irá proporcionar”, finaliza o prefeito Jamison Donizete.

