Tomazina: “O turismo em tomazina também está sendo fortalecido”, comenta Flávio Zanrosso

O prefeito de Tomazina Flávio Zanrosso destacou na última semana que o setor do turismo no município está sendo fortalecido. A informação foi repassada durante encontro regional que aconteceu em Carlópolis com presença de lideranças estaduais. Ações e investimentos estão sendo feitos, para quando passar a Pandemia, os turistas encontraram uma ótima estrutura.

“Sempre tivemos um grande número de pessoas que visitavam nossa cidade”, ressalta Flávio Zanrosso. Um dos pontos que deverá atrair muitas pessoas é o Parque das Corredeiras.

Com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões através do Ministério do Esportes e apoio do ex-deputado federal João Arruda e parceria da Caixa Econômica. O município conta com o Salto Cavalcanti, o Parque do Trevo e o Santuário de Santo Inocêncio que atraem pessoas de todo o Estado.