Turismo de Foz apresentará uma nova forma de vender o destino

Ação de operadora local trará tendência do varejo para o turismo

Turistas, agentes de turismo e operadoras terão uma oportunidade inédita de comprar atrativos, passeios, transportes, restaurantes e hotéis de Foz do Iguaçu na quinta-feira (27/08), a partir das 20h. Trata-se de uma ação inédita no turismo nacional, um programa ao vivo no estilo ShopTime que irá oferecer descontos limitados apenas a quem estiver acompanhando o programa ao vivo.

De acordo com o CEO da Loumar Turismo, Marcelo Valente, o projeto tende usar o imediatismo da transmissão para favorecer a venda de um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e aproveitar também o momento da reabertura dos atrativos para uma retomada gradual de todo o ecossistema turístico da região. "Estamos oferecendo os melhores preços, mas também queremos que as pessoas cogitem Foz do Iguaçu quando pensam em viajar", comenta.

No Brasil, a pioneira no formato Live Commerce é o grupo B2W Digital que engloba as marcas: Americanas, Americanas Empresas, Submarino, Shoptime e o site Sou Barato. Porém, diferentemente desse grupo de empresas que vende produtos físicos, a operadora de Foz aposta no formato para vender pacotes turísticos e serviços. Será que vai vingar? Marcelo Valente responde que sim: "Já fizemos algumas lives neste formato, com um público menor, e tivemos ótimos resultados".

Independente do resultado de vendas, a campanha que está no ar convidando para o programa ao vivo já capturou milhares de pessoas interessadas em viajar para Foz, fazendo com que o turismo de Foz dê um passo em direção a um novo momento, deixando o pavor da estagnação do setor para trás.

Ao Vivo

Diferente das lives de entretenimento com bandas e apresentações artísticas, como os brasileiros estão acostumados nesta quarentena, as Lives Commerces estão mais ligadas à venda imediata de um produto. Ao longo do programa Loumar Ao Vivo a agência ofertará QR codes para o cliente finalizar a compra de forma fácil e simples podendo usar o próprio celular,w dentro de um prazo estabelecido.

No tempo de 2 horas de duração, o espectador poderá conhecer também mais sobre os atrativos ofertados como Itaipu Binacional, Marco das 3 Fronteiras e até mesmo as Cataratas do Iguaçu - um dos pontos turísticos mais visitados do mundo.

Clientes da Loumar e influenciadores digitais como o Luciano Santana - youtuber com 243.000 inscritos - e a Juliana Tessaro, blogueira do Instagram Guia de Compras no Paraguai - com 504.000 seguidores - participarão do programa e repercutirão também em suas próprias redes sociais.

Para fechar a campanha, a Loumar ainda está sorteando em sua conta do Instagram um pacote para Foz do Iguaçu com tudo pago e o ganhador do sorteio será conhecido durante o programa ao vivo.